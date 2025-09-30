Analisi della diretta Atl. Madrid Francoforte, presentazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Atl. Madrid Francoforte, tedeschi sorpresa della prima giornata

Tra le partite della seconda giornata della League Phase di Champions League che scenderanno in campo alle 21.00 c’è anche la diretta Atl. Madrid Francoforte che metterà di fronte due squadre abituate ormai da anni ad essere protagoniste nelle coppe europee, i colchoneros però hanno avuto un esordio complicato che ha coinciso con la sconfitta 3-2 in casa del Liverpool nel big match di giornata, la squadra spagnola però è sembrata poco unita e in difficoltà nel reparto difensivo, caratteristica evidenziata anche ne La Liga nonostante la vittoria 5-2 nel derby con il Real Madrid.

Diretta Stella Rossa Milano/ Streaming video tv: debutto in Serbia (Eurolega, oggi 30 settembre 2025)

Per i tedeschi invece l’esordio è stato da sogno essendo riusciti a passeggiare contro la squadra più tosta della quarta fascia portando a casa una vittoria 5-1 contro il Galatasaray, anche in Bundesliga stanno facendo bene e nell’ultima giornata la vittoria 4-6 contro il Borussia Monchengladbach ha permesso di raggiungere il quarto posto in classifica.

DIRETTA/ Atalanta Bruges (risultato 0-0) video streaming tv: c'è Lookman titolare, via! (30 settembre 2025)

Diretta Atl. Madrid Francoforte, dove vedere la partita in streaming video

La diretta Atl. Madrid Francoforte sarà giocata al Riyadh Air Metropolitano e dalla struttura la sfida sarà trasmessa anche nelle case degli appassionati italiani che se avranno precedentemente sottoscritto l’abbonamento a Sky Sport potranno sintonizzarsi su Sky Sport (canale 256) oltre che collegarsi in streaming su SkyGo e NowTv.

Atl. Madrid Francoforte, probabili formazioni

Rispetto alla prima uscita europea la diretta Atl. Madrid Francoforte dovrebbe regalare alcune novità almeno per quanto riguarda gli spagnoli di Diego Simeone che nel suo 4-4-2 manderà in campo Oblak in porta, Llorente, Le Normand, Lenglet e Hancko in difesa, Simeone, Barrios, Gallagher e Nico Gonzalez a centrocampo e in attacco Griezmann e Alvarez. Per Dino Toppmoller invece sarà riproposto il 4-2-3-1 che ha vinto all’esordio e con gli undici più utilizzati quest’anno con Zetterer, Collins, Koch, Theate e Brown, Chaibi e Skhiri, Doan, Uzun e Knauff, e Burkardt.

Diretta/ Atalanta Primavera Bruges (risultato finale 0-2): Bisiwu condanna la Dea! (30 settembre 2025)

Atl. Madrid Francoforte, quote e pronostico finale

Nonostante i risultati della prima giornata la diretta Atl. Madrid Francoforte secondo Sisal vede una netta superiorità da parte dei colchoneros che grazie alla superiorità della loro rosa e all’apporto dei tifosi potrebbero aggiudicarsi la vittoria, che infatti viene segnalata a 1.50 come quota più bassa. La quotazione più alta è invece la vittoria dei tedeschi che è pari a 5.50 ma che non va comunque scartata a prescindere visto che è una squadra che gioca un calcio molto offensivo, infine c’è il pareggio dato a 4.50 e che si discosta di poco dal valore maggiore ma che potrebbe essere il più difficile da vedere.