Diretta Atletico Madrid Barcellona/ Streaming video DAZN: grande sfida (Liga)

Atletico Madrid Barcellona, in diretta dallo stadio Wanda Metropolitano alle ore 21.00 di questa sera, domenica 1 dicembre 2019, è un posticipo valido per la quindicesima giornata della Liga spagnola 2019-2020, di cui naturalmente Atletico Madrid Barcellona sarà la sfida di cartello. La classifica dice che l’Atletico di Diego Simeone non deve perdere contatto: infatti i Colchoneros hanno 25 punti contro i 28 del Barcellona di Ernesto Valverde, che però ha ancora una partita da recuperare (anche se si tratta del Clasico) e dunque ha l’occasione di piazzare un allungo che sarebbe già molto significativo. Nella scorsa giornata il Barcellona ha vinto a Leganes, migliorando statistiche che in trasferta non sono esaltanti per i blaugrana in questa Liga, mentre dopo la sosta l’Atletico Madrid non ha ancora vinto, perché al pareggio contro il Granada ha fatto seguito la sconfitta contro la Juventus che mette ancora in bilico per i madrileni la qualificazione agli ottavi di Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Barcellona non sarà garantita in Italia su canali televisivi tradizionali, ma questa partita della Liga spagnola 2019-2020 sarà comunque visibile grazie alla diretta streaming video garantita dalla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione in Italia del massimo campionato iberico.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID BARCELLONA

Diamo naturalmente uno sguardo anche alle probabili formazioni attese per Atletico Madrid Barcellona. Diego Simeone dovrebbe schierare i suoi con il 4-4-2 d’ordinanza formato da Trippier, Felipe, Hermoso e Lodi nella difesa a quattro (che ha qualche defezione) davanti al portiere Oblak; a centrocampo Thomas ed Herrera nel cuore della mediana più Koke e Niguez a presidiare le due fasce, infine nel tandem d’attacco potremmo vedere in azione Vitolo e Morata. Nel Barcellona ecco Piqué e Umtiti coppia centrale davanti a Ter Stegen, come terzini favoriti Wagué e Firpo a causa di alcuni infortuni. A centrocampo Busquets è squalificato, dunque Vidal e Rakitic saranno entrambi titolari al fianco di De Jong nel cuore del 4-3-3 blaugrana anche perché l’assenza di Dembeléci dice che in attacco avremo il tridente con Messi, Griezmann e Suarez.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai per il pronostico su Atletico Madrid Barcellona sono decisamente intriganti, perché sia il segno 1 sia il segno 2 sono quotati a 2,70, di conseguenza il pronostico è molto incerto. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe invece il pareggio, dal momento che il segno X al Wanda Metropolitano varrebbe 3,20 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA