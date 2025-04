Diretta Atletico Madrid Barcellona, ultimo obiettivo della stagione per i colchoneros

La Coppa del Re ospiterà la diretta Atletico Madrid Barcellona per la semifinale di ritorno dalla quale uscirà il nome della squadra finalista che potrà cercare di portarsi a casa il trofeo in finale con una tra Real Madrid e Real Sociedad, i colchoneros hanno sprecato la gara d’andata finita 4-4 dopo il doppio vantaggio seguito dal pareggio e il conseguente doppio vantaggio blaugrana riacciuffato negli ultimi minuti di partita, essendo però usciti dalla Champions League e dalla lotta per il campionato saranno motivati a vincere l’unico trofeo ancora in ballo nella stagione.

Diretta/ Pro Patria Atalanta U23 (risultato finale 1-2): la decide Bergonzi! (Serie C 2 aprile 2025)

I catalani invece sono intenzionati a portare a casa il triplete che manca da 10 anni e con il cambio di guida tecnica stanno riuscendo a tornare la squadra dominante in Spagna e in Europa, sono ancora primi ne La Liga e in Champions League affrontano il Borussia Dortmund.

Diretta Atletico Madrid Barcellona streaming video, dove seguire la partita

La diretta Atletico Madrid Barcellona sarà disponibile dalle 21.30 tramite il canale youtube di Cronache di Spogliatoio, unico social della pagina che mette a disposizione la partita, o in chiaro su Telelombardia, canale 10 del digitale terrestre, ma disponibile solo in Lombardia e in alcune zone del Piemonte e della Liguria essendo un canale regionale.

Vavassori debutta a Minorca/ Virgili eliminato da Neumayer (2 aprile 2025)

Formazioni Atletico Madrid Barcellona, probabili ventidue in campo

Al Wanda Metropolitano per la diretta Atletico Madrid Barcellona, Diego Simeone si affiderà al solito 4-4-2 con la formazione che ha affrontato i blaugrana nella partita di campionato Oblak tra i pali, Llorente, Le Normand, Lenglet e Reinildo in difesa, Giuliano Simeone, de Paul, Barrios e Samuel Lino a centrocampo, Griezmann e Alvarez in attacco. Hansi Flick invece per portarsi a casa la vittoria potrebbe optare per il 4-2-3-1 con i titolarissimi con Szczesny, Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez e Balde, Pedri e de Jong, Yamal, Dani Olmo, Raphinha e Lewandowski.

Kings League News/ Arrivano le carte Elite, Leggenda e Guest Star, nuovi movimenti nelle rose (2 aprile 2025)

Scommessa Atletico Madrid Barcellona, quote e possibile esito finale

La diretta Atletico Madrid Barcellona sarà sicuramente una partita ricca di occasioni da gol e divertente da vedere ma per questo e per l’importanza della gara sarà di difficile predizione, nonostante ciò una delle due squadre parte come leggermente favorita, almeno secondo bet365 che paga la vittoria del Barcellona a 2.45, il pareggio invece è l’opzione più improbabile tanto la sua quotazione è di 3.60 mentre la vittoria dell’Atletico Madrid è fissata a 3.60.