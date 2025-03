DIRETTA ATLETICO MADRID BARCELLONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta Atletico Madrid Barcellona ci regalerà una domenica sera di grande calcio, dopo le emozioni contrastanti in Champions League, con i catalani che si godono la qualificazione per i quarti di finale mentre l’Atletico ha dovuto incassare l’ennesima beffa contro i cugini del Real.

Nella Liga però si viaggia sul filo dell’equilibrio: 57 punti per il Barcellona, 56 per l’Atletico Madrid, anche se i blaugrana hanno una partita ancora da recuperare. Colpiscono le differenze in zona gol: l’Atletico Madrid ha la migliore difesa con 18 gol al passivo, il Barcellona ne ha invece incassati 25, ma si gode il migliore attacco con addirittura 71 gol segnati, a fronte degli “appena” 44 all’attivo dei Colchoneros.

Insomma, sono due filosofie calcistiche drasticamente diverse, d’altronde ormai sono i rispettivi marchi di fabbrica e questo elemento aggiungerà ulteriore pepe alla diretta Atletico Madrid Barcellona! In palio potrebbe già esserci un pezzetto della Liga… Ecco intanto le formazioni ufficiali: Atletico Madrid Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Reinildo; Simeone, de Paul, Pablo Barrios, Samuel Lino; Griezmann, Álvarez. Barcellona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATLETICO MADRID BARCELLONA, UN SOLO PUNTO DI DISTACCO

Si gioca domenica 16 marzo 2025 alle ore 21:00 la diretta Atletico Madrid Barcellona. Presso lo Stadio Metropolitano di Madrid i padroni di casa, seconda forza del campionato a quota cinquantasei, affrontano la formazione blaugrana, capolista in vetta alla classifica del torneo con i suoi cinquantasette punti. Gli uomini del tecnico Simeone saranno inoltre spinti a riscattarsi immediatamente dopo aver rimediato una sconfitta ai calci di rigore in settimana contro i cugini del Real Madrid, venendo di fatto eliminati dalla Champions League negli ottavi di finale.

Il derby europeo potrebbe aver lasciato quindi grande amarezza nell’Atletico Madrid che dovrà fare i conti con una squadra come quella catalana capace invece di accedere ai quarti di finale del torneo. Sconfitti i portoghesi del Benfica, la squadra di mister Flick punta a concludere la stagione con più di un nuovo trofeo in bacheca. Attenzione in ogni caso al Real Madrid, terzi in graduatoria ma in ogni caso a pari punti con i Colchoneros e pronti dunque ad approfittare di un eventuale pareggio.

DIRETTA ATLETICO MADRID BARCELLONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atletico Madrid Barcellona verrà trasmessa da DAZN. La piattaforma trasmette infatti in streaming ed a pagamento tutte le partite in esclusiva della Liga spagnola per questa stagione attraverso il proprio sito ufficiale oppure sull’applicazione, per tutti gli altri dispositivi.

ATLETICO MADRID BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le indiscrezioni riguardanti le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Barcellona ci fanno ipotizzare l’utilizzo del canonico 4-4-2 con Oblak, Llorente, Gimenez, Le Normand, Javi Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Alvarez e Griezmann da parte del tecnico di casa Simeone per i suoi Colchoneros. Il modulo 4-2-3-1 con Szczesny, Koundé, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Dani Olmo, Yamal, Raphinha e Lewandowski dovrebbe invece essere la disposizione scelta da mister Hans-Dieter Flick per far iniziare il match ai suoi Blaugrana.

ATLETICO MADRID BARCELLONA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano abbastanza certi nell’indicare gli ospiti come favoriti alla vigilia nelle quote fornite per l’esito finale della diretta Atletico Madrid Barcellona. Secondo il pronostico per Snai e Sisal il 2, ovvero il trionfo dei blaugrana, è fissato a 2.25 mentre il segno x, e quindi il pareggio, è pagato invece a 3.50 da entrambe le agenzie. Piccola disparità se si guarda infine l’1, e cioè la vittoria dei padroni di casa, quotato appunto rispettivamente a 2.95 e a 3.10.