Diretta Atletico Madrid Bayer Leverkusen/ Streaming video: Champions League al Wanda

Atletico Madrid Bayer Leverkusen, in diretta dal Wanda Metropolitano, si gioca alle ore 18:55 di martedì 22 ottobre: è uno degli anticipi nella terza giornata di Champions League 2019-2020, nel gruppo D questa partita è particolarmente importante perché si tratta del girone della Juventus. I Colchoneros, avendo strappato un pareggio in extremis contro i bianconeri, condividono con loro il primo posto avendo battuto la Lokomotiv Mosca in trasferta; Diego Simeone vuole dimostrare che nonostante le cessioni illustri in estate la sua squadra può ancora arrivare in fondo, e vendicare quelle due finali perse nel giro di tre stagioni. Situazione complessa quella del Bayer Leverkusen, che ha perso entrambe le volte e dunque ha zero punti: per provare a prendersi gli ottavi sarà necessario fare bottino pieno in almeno una delle due partite contro gli spagnoli, e potrebbe anche non bastare. Aspettiamo che abbia il via la diretta di Atletico Madrid Bayer Leverkusen; nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID BAYER LEVERKUSEN

Nelle probabili formazioni di Atletico Madrid Bayer Leverkusen, Diego Simeone potrebbe confermare il 4-3-1-2: Joao Felix in questo senso agirebbe da trequartista alle spalle di Morata e Diego Costa, anche se poi nei fatti il portoghese scalerebbe sulla corsia sinistra andando a pressare e difendere sull’esterno. Dunque Koke potrebbe essere il laterale di destra, con Saul Niguez e Thomas Partey a operare in mezzo al campo; in difesa, rispetto alla trasferta di Mosca, dovremmo rivedere Savic al fianco di José Gimenez e Trippier come terzino destro, conferme invece per il portiere sloveno Oblak e per Renan Lodi, che agirà come terzino sinistro. Nel Bayer Leverkusen bisogna valutare soprattutto la posizione di Havertz, che può agire come laterale di centrocampo oppure alle spalle di Volland o Alario con Demirbay o Amiri al suo fianco. Peter Bosz ha tante soluzioni, ma in mezzo al campo dovrebbe comunque puntare su Aranguiz e Baumgartlinger; nella difesa a quattro Lars Bender può tornare a destra con il gemello Sven a fare coppia centrale con Tah (davanti al finlandese Hradecky), poi Wendell a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Atletico Madrid Bayer Leverkusen è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il favore del pronostico sorride ai Colchoneros, la cui vittoria (segno 1) vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,63 volte quello che avrete investito. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote un guadagno di 3,70 volte la cifra investita mentre con il successo esterno delle Aspirine, per il quale dovrete scommettere sul segno 2, andreste a vincere 5,75 volte la somma puntata.



