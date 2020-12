Diretta Atletico Madrid Bayern/ Streaming video tv: grande classica, Champions League

DIRETTA ATLETICO MADRID BAYERN MONACO: SPETTACOLO ASSICURATO!

Atletico Madrid Bayern Monaco, in diretta dallo stadio Wanda Metropolitano della capitale spagnola, è la grande sfida del girone A di Champions League che si gioca per la quinta giornata alle ore 21.00 di stasera, martedì 1 dicembre 2020. C’è grande attesa naturalmente attorno a una sfida affascinante come la diretta di Atletico Madrid Bayern, ma va pure detto che la posta in palio conta solo per i padroni di casa spagnoli. Il Bayern Monaco infatti, vincendo 3-1 settimana scorsa contro il Salisburgo, si è assicurato con due turni d’anticipo non solo la qualificazione agli ottavi di finale, ma addirittura il primo posto finale nella classifica del girone. Questo chiama in causa un Atletico Madrid non all’altezza della sua fama, con la pesante sconfitta dell’andata in Baviera ma un cammino non esaltante pure contro le altre squadre, come testimonia il pareggio casalingo per 0-0 contro la Lokomotiv Mosca di mercoledì scorso. Per l’Atletico dunque la qualificazione è ancora tutta da conquistare e un colpo contro un Bayern magari già sazio sarebbe fondamentale: i Colchoneros riusciranno in questa missione?

DIRETTA ATLETICO MADRID BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Bayern Monaco sarà una esclusiva di Sky Sport, che detiene i diritti per trasmettere tutte le partite di Champions League per i propri abbonati, i quali avranno dunque a disposizione anche la diretta streaming video fornita tramite sito oppure applicazione di Sky Go se stasera non potessero mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID BAYERN MONACO

Grandi nomi nelle probabili formazioni di Atletico Madrid Bayern Monaco, anche se a dire il vero per gli ospiti si potrebbe anche ipotizzare un po’ di turnover dal momento che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Di certo non può fare calcoli Diego Simeone: ipotizziamo allora un 4-2-3-1 con Trippier, Savic, Gimenez e Lodi nella difesa a quattro davanti a Oblak; in mediana la coppia formata da Koke e Saul Niguez, poi il reparto offensivo con Llorente, Correa e Carrasco sulla trequarti in appoggio a Joao Felix, che potremmo definire “falso 9”. Per il Bayern Monaco, ipotizizamo una formazione di alto livello, salvo novità come si accennava: Neuer in porta; i quattro difensori Pavard, Boateng, Alaba e Lucas Hernandez; in mediana la coppia Goretzka-Tolisso; sulla trequarti Sané, Coman e Muller in appoggio alla prima punta, il grande bomber Lewandowski.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Atletico Madrid Bayern Monaco in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli spagnoli partono favoriti e quindi il segno 1 è quotato a 2,05; si sale poi a quota 3,30 in caso di vittoria esterna del Bayern (naturalmente segno 2), mentre l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe il pareggio, perché il segno X vale 3,70 volte la posta in palio.



