Diretta Atletico Madrid Botafogo streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il Mondiale per Club 2025, oggi 23 giugno

DIRETTA ATLETICO MADRID BOTAFOGO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Partita inedita a livello ufficiale, la diretta Atletico Madrid Botafogo ci consente di curiosare nella storia dei due club. Gli spagnoli non hanno mai vinto la Coppa dei Campioni/Champions League, pur essendo arrivati in finale ben tre volte: nel 1974 la rinuncia del Bayern Monaco diede all’Atletico Madrid l’occasione di disputare la Coppa Intercontinentale, che i Colchoneros vinsero contro gli argentini dell’Independiente, diventando così campioni del Mondo senza essere stati campioni d’Europa.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB, CLASSIFICHE/ In campo Atletico e Psg, via! Diretta gol live score (23 giugno)

Il Botafogo invece ha vinto la Coppa Libertadores per la prima volta nella sua storia l’anno scorso, qualificandosi così per la prima edizione della nuova Coppa Intercontinentale che, in realtà, come formula è molto simile al “vecchio” Mondiale per Club. Il cammino dei brasiliani però si fermò subito al cospetto del Pachuca nel cosiddetto derby delle Americhe. Incroci curiosi che ci ricordano quanto siano cambiati i tornei che mettono di fronte club di continenti diversi: una curiosità in più per seguire la diretta Atletico Madrid Botafogo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video Real Madrid Pachuca (3-1)/ Gol e highlights: decide Arda Guler! (22 giugno Mondiale per club 2025)

ATLETICO MADRID BOTAFOGO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Atletico Madrid Botafogo in tv sarà il match del giorno trasmesso in chiaro su Italia 1, di conseguenza la diretta streaming video sarà anche su Mediaset Infinity oltre a Dazn.

ATLETICO MADRID BOTAFOGO: DECISIVA PER GLI OTTAVI

Con la diretta Atletico Madrid Botafogo presentiamo la partita che andrà in scena alle ore 21.00 italiane di stasera, lunedì 23 giugno, al Rose Bowl di Pasadena per la terza e decisiva giornata del girone B al Mondiale per Club 2025, dove i destini di spagnoli e brasiliani sono ancora in bilico.

Per l’Atletico Madrid di Diego Simeone pesa ovviamente come un macigno la sconfitta per 4-0 contro il PSG alla prima giornata, poi i Colchoneros hanno vinto per 3-1 la seconda partita contro i Seattle Sounders, ma adesso serve una seconda vittoria (salvo clamorosi crolli dei francesi) e anzi non è nemmeno detto, perché ci potrebbe essere un arrivo di tre squadre a pari merito e il pesante ko al debutto potrebbe essere una condanna nella classifica avulsa.

Iran qualificato al Mondiale USA 2026?/ I possibili scenari sulla sua partecipazione (23 giugno 2025)

Il Botafogo invece si è preso l’enorme soddisfazione della vittoria contro i campioni d’Europa nel secondo match, dopo avere vinto ma onestamente senza brillare troppo contro gli statunitensi al debutto. Questo significa che ai brasiliani basterebbe un pareggio (che garantirebbe anche il primato), anche se la qualificazione agli ottavi non è ancora matematicamente certa nemmeno per il Botafogo.

Insomma, le premesse sono davvero eccellenti: due squadre blasonate, la passione del calcio latino, il livello tecnico dei protagonisti e l’importanza della posta in palio sono tutti elementi che ci fanno pensare a una bellissima serata di calcio in compagnia della diretta Atletico Madrid Botafogo…

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID BOTAFOGO

Diego Simone dovrebbe scegliere il 4-4-2: così schieriamo gli spagnoli nelle probabili formazioni per la diretta Atletico Madrid Botafogo. Oblak in porta; la retroguardia a quattro dei Colchoneros potrebbe invece vedere titolari Llorente, Le Normand, Gimenez e Galan; altra linea a quattro a centrocampo, cominciando dall’ex Udinese De Paul e poi Koke, Barrios e Simeone; infine, in attacco ecco il tandem formato dal norvegese Sorloth e dall’argentino Alvarez.

Modulo 4-3-3 invece per il Botafogo allenato da Renato Paiva: davanti a John Victor dovrebbero giocare Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza e Alex Telles (passato anche dall’Inter); a centrocampo ecco Marlon Freitas, l’ex Udinese e Napoli Allan e Gregore; infine il tridente d’attacco brasiliano con Artur, l’eroe della scorsa giornata Igor Jesus prima punta e Savarino.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, ecco che nonostante la classifica sono gli spagnoli favoriti nel pronostico sulla diretta Atletico Madrid Botafogo in base alle quote Snai. Infatti il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a 3,60 in caso di pareggio; infine, un successo brasiliano varrebbe 5,00 volte la quota investita sul segno 2.