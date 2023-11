DIRETTA ATLETICO MADRID CELTIC/ Video streaming tv: alcuni precedenti illustri (Champions, 7 novembre 2023)

DIRETTA ATLETICO MADRID CELTIC: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Atletico Madrid Celtic, possiamo notare che questa partita vanta una discreta tradizione, dal momento che i precedenti ufficiali sono sette. Il più recente naturalmente è relativo alla partita d’andata di un paio di settimane fa in Scozia, terminata con un pareggio per 2-2; più in generale, questa per il Celtic è una partita tabù, perché contiamo altri due pareggi e per il resto quattro vittorie per l’Atletico Madrid nei sei precedenti confronti.

In particolare, dobbiamo tornare indietro di circa mezzo secolo per ricordare che nel 1973-1974 Atletico Madrid e Celtic si affrontarono nella semifinale della allora Coppa dei Campioni, con pareggio per 0-0 al Celtic Park e vittoria dell’Atletico per 2-0 a Madrid, che naturalmente ai tempi significava allo stadio Vicente Calderon: poi però i Colchoneros avrebbero dovuto alzare bandiera bianca nella finale contro il Bayern Monaco, con un pareggio beffardo nella prima finale seguito dal trionfo bavarese nella ripetizione, che era allora prevista in caso di pareggio in finale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATLETICO MADRID CELTIC STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Celtic sarà visibile esclusivamente per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Atletico Madrid Celtic, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

ATLETICO MADRID CELTIC: SPAGNOLI PER IPOTECARE LA QUALIFICAZIONE

Atletico Madrid Celtic, diretta allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, si giocherà alle ore 21.00 di martedì 7 novembre 2023, per la quarta giornata del girone E di Champions League. Girone ancora abbastanza aperto anche se gli scozzesi potrebbero salutare a breve il discorso qualificazione. Gli spagnoli, infatti, con un successo nel match odierno metterebbero un bella pietra sul passaggio del turno e, di fatto, condannerebbero il Celtic a sperare solo nel terzo posto. Dopo un pareggio e due sconfitte contro Lazio e Feyenoord, infatti, gli scozzesi hanno assoluto bisogno di una vittoria per sperare ancora.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID CELTIC

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Atletico Madrid Celtic, in programma alle ore 21 allo Stadio Metropolitano di Madrid. I padroni di casa allenati da Diego Simeone non avranno a disposizione lo squalificato De Paul, espulso nell’ultimo turno in Scozia. In difesa, invece, da valutare le condizioni di Savic. In casa scozzese, invece, il tecnico Brendan Rodgers dovrà fare a meno dell’infortunato Hatate.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Atletico Madrid Celtic in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti per la vittoria gli spagnoli, infatti il segno 1 è quotato a 1.30, mentre poi si sale a quota 5.70 per il segno X in caso di pareggio e a 9.85 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la squadra scozzese.

