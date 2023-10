DIRETTA ATLETICO MADRID FEYENOORD/ Video streaming tv: un inedito assoluto! (Champions, 4 ottobre 2023)

DIRETTA ATLETICO MADRID FEYENOORD: I TESTA A TESTA

Incredibile ma vero, la diretta di Atletico Madrid Feyenoord non ha precedenti: abbiamo usato quell’avverbio iniziale perché queste due squadre hanno una grande tradizione nelle coppe europee, magari oggi possiamo accettare che il calcio olandese sia in calo ma è anche vero che il passato ha regalato gloria al Feyenoord, che è stata la prima società dei Paesi Bassi a mettere le mani sulla Coppa dei Campioni (era il 1970) inaugurando poi quello che sarebbe stato il grande tris dell’Ajax e portando l’Olanda sulla mappa del grande calcio, con la sublimazione sotto forma delle due finali Mondiali consecutive ma anche la Coppa dei Campioni vinta dal Psv nel 1988, appena prima del trionfo orange agli Europei.

L’Atletico Madrid in Champions League, o nella sua realtà precedente, ha raggiunto la finale in tre occasioni: ha sempre perso e ogni singola volta la sconfitta è arrivata in maniera bruciante, nella sua tredicesima stagione in panchina Diego Simeone sta provando a tenere vivo un ciclo che in epoca recente ha avuto qualche alto e basso di troppo. La prima diretta di Atletico Madrid Feyenoord sarà dunque un impegno molto interessante… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATLETICO MADRID FEYENOORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Atletico Madrid Feyenoord potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

ATLETICO MADRID FEYENOORD: SFIDA NON SCONTATA!

Atletico Madrid Feyenoord, in diretta mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 18.45 presso lo stadio Civitas Metropolitano di Madrid sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. L’Atletico Madrid ha iniziato la sua avventura nel Gruppo E con un pareggio, concludendo 1-1 contro la Lazio nella prima giornata. Nella Liga spagnola, dopo una vittoria significativa per 3-1 nel derby contro il Real Madrid, la squadra ha ottenuto due vittorie consecutive che l’hanno catapultata al quarto posto, a soli 4 punti di distanza dalla vetta occupata dai Blancos.

D’altra parte, il Feyenoord ha fatto subito bottino pieno nella prima partita del Gruppo E di Champions League, vincendo per 2-0 contro il Celtic Glasgow. Nell’Eredivisie, gli olandesi si trovano attualmente al quarto posto, con un registro di 5 vittorie e 2 pareggi, senza sconfitte. Nelle partite più recenti, hanno sconfitto l’Ajax per 4-0 e poi hanno ottenuto un altro successo casalingo contro il Go Ahead Eagles con un punteggio di 3-1.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID FEYENOORD

Le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Feyenoord, match che andrà in scena allo stadio Civitas Metropolitano di Madrid. Per l’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Oblak; Hermoso, Soyuncu, Savic; Molina, Llorente, Saul, Koke, Samuel Lino; Morata, Griezmann. Risponderà il Feyenoord allenato da Arne Slot con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Wieffer; Timber; Minteh, Stengs, Paixao; Gimenez.

ATLETICO MADRID FEYENOORD LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atletico Madrid Feyenoord, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria dell’Atletico Madrid con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Feyenoord, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











