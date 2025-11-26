Diretta Atletico Madrid Inter Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la Youth League.

DIRETTA ATLETICO MADRID INTER PRIMAVERA: BIG MATCH!

Andiamo a presentare la diretta Atletico Madrid Inter Primavera, che alle ore 16:00 di mercoledì 26 novembre rappresenta sicuramente un big match nella Youth League 2025-2026: è la quinta giornata che è anche la penultima, quindi resta poco spazio per inseguire la qualificazione al prossimo turno.

Entrambe le squadre ci arrivano in fiducia: l’Inter infatti ha vinto le ultime due partite battendo Union SG sul filo di lana e Kairat Almaty, in precedenza aveva raccolto due pareggi e con 8 punti è in piena corsa per proseguire nel torneo, e sta rialzando la testa anche in campionato dove infatti arriva dal successo contro il Torino.

L’Atletico Madrid ha tre successi consecutivi e si trova più sopra nella classifica di Youth League, sappiamo che i giovani Colchoneros sono sicuramente tra i candidati per arrivare in fondo e lo stanno ampiamente dimostrando, ma possiamo parlare certamente di una partita odierna che parte in equilibrio.

Sarà il campo a spezzarlo, eventualmente, e noi al campo ci riferiremo tra poco per scoprire davvero come andranno le cose nella diretta Atletico Madrid Inter Primavera, intanto facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte di campo che i due allenatori potrebbero operare oggi pomeriggio.

ATLETICO MADRID INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non c’è una diretta Atletico Madrid Inter Primavera, ma il match di Youth League dovrebbe essere fornito in diretta streaming video da Uefa Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID INTER PRIMAVERA

Vediamo le scelte di Angel Donato nella diretta Atletico Madrid Inter Primavera, mancherà il capitano Miguel Gil per squalifica e quindi a giocare al centro della difesa con Jorge Dominguez sarà uno tra Dani Pérez e Torrellas, Grant e Diego Sancho sono i due terzini con Tena e Taufik Seidu che agiscono da mediani in mezzo al campo, avendo davanti a loro una zona di trequarti comandata da Cubo con Vinatea e Barrios che si allargano sulle corsie e possono anche formare un tridente offensivo con Sergio Esteban, come alternative occhio a Fitzgerald e Rubén Gomez.

Per quanto riguarda l’Inter, Benny Carbone schiera il consueto 4-3-3: Breda e Maye i centrali di una difesa che, schierata a protezione del portiere Taho, prevede anche Ballo e Williamson a fare i terzini, mentre nel settore nevralgico del campo c’è La Torre in competizione con Matias Mancuso (e Putsén) ma da capire chi tra La Torre e Dilan Zarate resterà fuori contando che Cerpelletti dovrebbe esserci, poi ecco il tridente con Mosconi e Kukulis da esterni lasciando a Iddrissou il compito di comandare il reparto.