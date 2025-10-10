Diretta Atletico Madrid Inter, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per l'amichevole 2025/2026 che vede impegnata la squadra di Serie A.

DIRETTA ATLETICO MADRID INTER (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio vivace nella diretta di Atletico Madrid Inter, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 ma con i colchoneros che mostrano fin da subito maggiore intensità in questa sfida amichevole di prestigio. La coppia Griezmann–Gallagher sta creando più di un grattacapo alla retroguardia nerazzurra, in particolare ad Acerbi, messo alla prova da continui movimenti senza palla e triangolazioni rapide al limite dell’area.

L’Atletico prova a sfruttare le corsie laterali per poi accentrarsi improvvisamente, mentre l’Inter cerca di rispondere con il suo consueto gioco ragionato e le verticalizzazioni del centrocmapo, che provano a servire Thuram in profondità. Nei primi minuti, però, la squadra di Chivu fatica a trovare spazi, schiacciata dalla pressione alta dei padroni di casa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ATLETICO MADRID INTER (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende il via anche se con 20 minuti di ritardo e quindi alle ore 18.20 la diretta Atletico Madrid Inter, appassionante amichevole che riporta alla mente quell’ottavo di finale in Champions League nella stagione 2023-2024, in cui i nerazzurri furono beffardamente eliminati ai calci di rigore. Tuttavia noi parliamo qui di Diego Simeone, che dopo avervi giocato è diventato una leggenda dei Colchoneros come allenatore (748 panchine, otto trofei e due finali di Champions League) ma come noto ha un passato nell’Inter, che lo aveva acquistato proprio dall’Atletico Madrid nell’estate del 1997. Era la squadra nerazzurra allenata da Gigi Simoni, almeno per un anno e mezzo: poi, un anno con quattro tecnici.

L’Inter di Simeone sfiorò lo scudetto nella prima stagione ma vinse la Coppa Uefa; per il Cholo alla fine le presenze furono 85 condite da 14 gol, e un posto nel cuore dei tifosi che sarebbe rimasto tale anche quando, con la Lazio, avrebbe segnato il gol del sorpasso nella famosa partita che costo lo scudetto del 2002 all’Inter di Hector Cuper. Simeone ha sempre detto che un giorno gli piacerebbe allenare l’Inter, in Italia lo abbiamo visto sulla panchina del Catania all’inizio della sua carriera ma adesso concentriamoci davvero sul campo, perché la diretta Atletico Madrid Inter sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATLETICO MADRID INTER INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Al momento della redazione di questo articolo non è ancora noto quale sarà l’emittente che trasmetterà la diretta Atletico Madrid Inter. Probabilmente la sfida verrà trasmessa sul canale ufficiale Youtube dei nerazzurri ma non è da escludere che qualche emittente, da Sky passando per DAZN fino ad arrivare a Sportitalia, possa aggiudicarsi i diritti per mandare in onda questo evento sportivo.

TREDICI ASSENTI PER CHIVU

Si gioca venerdì 10 ottobre 2025 dalle ore 18:00 la diretta Atletico Madrid Inter in programma a Bengasi. In Libia, presso il Benghazi International Stadium, i nerazzurri affrontano in campo neutro quelli che saranno i loro avversari nella quinta giornata della fase campionato della Champions League per la stagione 2025/2026.

La società ha organizzato insieme agli spagnoli una sfida amichevole dal grande fascino internazionale per continuare a mantenere ben rodate le rispettive compagini nonostante la sosta per le nazionali attualmente in corso. Proprio il tecnico Cristian Chivu dovrà ad esempio fare a meno di ben tredici elementi in questo incontro.

L’Inter non potrà infatti contare su Barella, Bastoni, Pio Esposito, Dimarco e Frattesi viste le convocazioni del commissario tecnico dell’Italia Gennaro Gattuso. Lo stesso discorso vale anche per il capitano Lautaro Martinez, chiamato dall’Argentina, il croato Sucic, gli olandesi De Vrij e Dumfries, il polacco Zielinski, lo svizzero Akanji, il turco Calhanoglu ed il brasiliano Carlos Augusto.

Pure mister Simeone, sempre grande ex interista, non avrà modo di schierare alcuni elementi come l’Azzurro Giacomo Raspadori ma la sua squadra arriva dal deludente pareggio per 1 a 1 col Celta Vigo. I lombardi hanno invece rifilato un poker a San Siro alla Cremonese e tenteranno di studiare nuove strategie per sfruttare al meglio le caratteristiche dei calciatori presenti in rosa.

I biancorossi sfidano l’Inter per il trofeo della Reconstruction Cup dopo aver preso il posto del Barcellona. I blaugrana avevano infatti richiesto di modificare la data di questa partita senza ottenere una risposta positiva ma hanno comunque risolto il loro contratto con i libici che sono appunto riusciti a trovare un sostituto che soddisfi degnamente il pubblico.

ATLETICO MADRID INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Inter: non è ancora ben chiaro su chi punterà mister Diego Simeone per i Colchoneros alla vigilia ma quel che è certo è che l’argentino dovrà fare ad esempio a meno di Giacomo Raspadori. Il tecnico Cristian Chivu dovrebbe invece scegliere di impiegare il modulo 3-5-2 dall’inizio del match con Sommer in porta, Bisseck, Acerbi e Palacios in difesa, Darmian, Diouf, Bovo, Mkhitaryan e Luis Henrique a centrocampo, Bonny e Spinaccè, proveniente dall’Under 23 come il compagno Leonardo Bovo.