Diretta Atletico Madrid Inter streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 26 novembre 2025

DIRETTA ATLETICO MADRID INTER (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Si è già parlato di come la diretta Atletico Madrid Inter, ormai dietro l’angolo, sia la possibilità per i nerazzurri di vendicare l’eliminazione subita due anni fa per mano dei Colchoneros, agli ottavi: ferita ancora fresca, perché Federico Dimarco al Metropolitano aveva illuso l’Inter che a San Siro aveva vinto 1-0, ma Antoine Griezmann aveva pareggiato due minuti dopo e a ridosso del 90’ Memphis Depay aveva infilato Yann Sommer mandando tutto ai supplementari e quindi ai rigori, decisivi qui gli errori di Alexis Sanchez, Davy Klaassen e Lautaro Martinez per far fuori un’Inter che l’anno precedente era in finale.

Diretta/ Atletico Madrid Inter Primavera (risultato finale 4-1): poker spagnolo (Youth League 2025)

L’altro unico precedente di questa sfida è naturalmente la Supercoppa Europea 2010, che l’Atletico Madrid aveva vinto 2-0 a Monaco con i gol di José Antonio Reyes e Sergio Aguero; dunque ricordi non esattamente esaltanti per i nerazzurri ma stasera le cose possono essere diversi, noi forniamo le formazioni ufficiali e poi sarà tempo di vivere la diretta Atletico Madrid Inter!

Probabili formazioni Atletico Madrid Inter/ Quote: Simeone vs Chivu (Champions League, 26 novembre 2025)

ATLETICO MADRID (4-4-2): 1 Musso; 16 Molina, 2 Gimenez, 17 Hancko, 3 Ruggeri; 20 Simeone, 8 Barrios, 5 Cardoso, 4 Gallagher; 19 Alvarez, 10 Alex Baena. A disposizione: 31 Esquivel, 33 De Luis, 6 Koke, 7 Griezmann, 9 Sorloth, 11 Almada, 12 Carlos Martin, 15 Lenglet, 18 Pubill, 21 Galan, 22 Raspadori, 23 Gonzalez. Allenatore: Diego Pablo Simeone. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 43 Cocchi, 53 Alexiou, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. (agg. di Claudio Franceschini)

Moviola di Inter Milan/ Rigore giusto nonostante le polemiche, pochi cartellini estratti (24 novembre 2025)

ATLETICO MADRID INTER IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Atletico Madrid Inter in tv dobbiamo ricordare che questa sarà la partita del mercoledì trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video in diretta streaming video per gli abbonati.

UNA TRASFERTA DI LUSSO

Un cammino forra perfetto messo alla prova dal primo duro scoglio di una seconda metà decisamente impegnativa: la diretta Atletico Madrid Inter avrà certamente tantissimi motivi d’interesse alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, per la quinta giornata della fase campionato di Champions League allo Stadio Metropolitano di Madrid.

L’Inter infatti finora ha vinto quattro partite su quattro: il calendario dava una mano nella prima metà e i nerazzurri di Cristian Chivu ne hanno approfittato nel migliore dei modi, consapevoli però del fatto che da stasera in poi la musica cambierà. La trasferta a Madrid sarà la prima di quattro super sfide consecutive, per i nerazzurri ci saranno tante emozioni, consapevoli comunque che la classifica è già buonissima.

Più delicata è quindi la posizione di un Atletico Madrid che finora non ha conosciuto mezze misure: due vittorie e altrettante sconfitte, in casa però solamente vittorie per i Colchoneros, che hanno travolto l’Eintracht Francoforte e poi hanno vinto anche tre settimane fa contro l’Union Saint-Gilloise, quindi la trasferta sarà davvero ostica.

Sempre speciale l’incrocio con Diego Simeone, ma non ci sarà molto spazio per i sentimenti, specie dopo la sconfitta nel derby, certamente immeritata in termini di gioco ma che ovviamente ha indicato che c’è ancora da migliorare contro le big. Ora cominciano gli incroci con le grandi anche a livello europeo, un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta Atletico Madrid Inter…

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID INTER

Le probabili formazioni per la diretta Atletico Madrid Inter ci parlando di un modulo 4-4-2 per Simeone, con l’italiano Ruggeri terzino sinistro di una difesa composta anche da Molina, Lenglet e Hancko davanti a Oblak o Musso. Barrios e Koke saranno invece a centrocampo i titolari nella coppia centrale, con doppio ballottaggio sulle fasce: Giuliano Simeone-Llorente a destra, Baena-Nico Gonzalez a sinistra. Infine, davanti spazio ad Alvarez con l’eterno Griezmann mentre la prima alternativa sarà il norvegese Sorloth.

Modulo 3-5-2 invece per Chivu, con De Vrij che potrebbe stavolta affiancare Akanji e Bastoni in difesa, mentre in porta è lecito pensare alla conferma di Sommer, anche per non creare un caso. A centrocampo si segnala il ballottaggio fra Sucic e Zielinski per affiancare Barella e Calhanoglu, con Carlos Augusto che dovrebbe essere confermato a destra stanti gli acciacchi di Dumfries, mentre a sinistra avremo naturalmente Dimarco, così come Thuram e il capitano Lautaro Martinez nella coppia d’attacco titolare dell’Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, le quote Snai per il pronostico sulla diretta Atletico Madrid Inter ci dicono che i Colchoneros potrebbero essere leggermente favoriti sfruttando il fattore campo: segno 1 a quota 2,25 contro il 3,10 per un successo nerazzurro, infine il pareggio varrebbe 3,45 volte la posta in palio.