Champions League, Diretta Atletico Madrid Juventus femminile, streaming video tv: due squadre a pari punti cercano la svolta (12 novembre 2025)

DIRETTA ATLETICO MADRID JUVENTUS FEMMINILE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Nella diretta Atletico Madrid Juventus femminile che sta per cominciare possiamo dire che le bianconere si trovano a sfidare una corazzata del calcio europeo, perché l’Atletico Madrid ha saputo mettere in fila tre campionati consecutivi tra il 2017 e il 2019 (di fatto prima del grande avvento del Barcellona) e anche in Champions League ha avuto risultati interessanti, ad esempio nel 2019-2020 ha eliminato Spartak Subotica e Manchester City raggiungendo i quarti, dove la strada si è interrotta proprio contro il Barcellona in una partita secca, visto che nel frattempo era scoppiata la pandemia di Covid.

Damien Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus/ Prende il posto di Scanavino (11 novembre 2025)

L’anno scorso l’Atletico Madrid ha provato a entrare per la prima volta in una fase a gironi, ma è stato eliminato dal Rosenborg ai rigori e poi ha vinto un’inutile finale per il terzo posto contro i Rangers Glasgow. Resta comunque una squadra temibile, che forse contro la Juventus di oggi parte favorita; sarà il campo a dirci come andranno le cose ma certamente si tratta di una partita davvero tosta e importante per le bianconere, adesso possiamo accomodarci e seguirla insieme perché la diretta Atletico Madrid Juventus donne comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Juventus Torino (risultato finale 0-0) video streaming tv: reti bianche (Serie A, 8 novembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA ATLETICO MADRID JUVENTUS FEMMINILE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Atletico Madrid Juventus femminile, vi consigliamo di abbonarvi per tempo a Disney+ così da assistere al match anche in diretta streaming.

ATLETICO MADRID JUVENTUS FEMMINILE

Tre punti a testa fin qui dopo due giornate di campionato: questa è la situazione prima della diretta Atletico Madrid Juventus femminile, in programma questo mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 21:00 al Centro Deportivo Wanda Alalá de Hernanes di Madrid.

Le Colchoneros erano partite col piede giusto ottenendo la vittoria all’esordio con il St. Polten per 6-0 grazie alle reti di Gio Garbellini, Medina, Luana, Boe Risa e la doppietta di Iannuzzi. Con il Manchester United invece è arrivato il ko per 1-0.

DIRETTA/ Milan Juventus Primavera (risultato finale 1-2): Biggi firma il colpaccio! (8 novembre 2025)

Anche la Juventus femminile è partita con i tre punti grazie alla rimonta casalinga col Benfica: vantaggio portoghese con Sousa Alves, pareggio di Salvi e doppietta decisiva all’86esimo. È finita male invece la trasfera col Bayern Monaco, persa 2-1 al 94′.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID JUVENTUS FEMMINILE

L’Atletico Madrid si schiererà con l’assetto tattico 4-2-3-1 con Gallardo in porta, difeso da Laurien, Perez, Medina e Lloris. A centrocampo spazio per Jensen e Benitez con Vitoria, Garcia e Rosa dietro all’unica punta Sarriegi.

La Juventus risponderà con il modulo 4-3-3 con de Jong tra i pali. Pacchetto arretrato composto da Lenzini, Krumbiegel, Harviken e Cascarino. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Godo, Rosucci e Schatzer con Bonansea, Girelli e Beccari in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATLETICO MADRID JUVENTUS FEMMINILE

È favorito l’Atletico Madrid a 1.60 per la vittoria finale contro i 4.50 del pareggio e i 4.75 della sconfitta. Gol a 1.73, No Gol a 2.00.