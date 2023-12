DIRETTA/ Atletico Madrid Lazio Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si va! (Youth, 13 dicembre 2023)

DIRETTA ATLETICO MADRID LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Atletico Madrid Lazio Primavera sta per cominciare. Tanto brillanti sono i giovani biancocelesti in campionato, quanto poco sono riusciti a esprimersi nella Youth League: l’eliminazione aritmetica è arrivata addirittura con due giornate di anticipo, nel gruppo E la Lazio ha pareggiato due volte perdendo in tre occasioni e ha avuto due partite casalinghe in cui non ha segnato. Il quadro è desolante anche dal punto di vista dei numeri: abbiamo infatti soltanto 4 gol realizzati a fronte di 10 subiti, in trasferta però la Lazio Primavera è imbattuta avendo pareggiato sia contro il Celtic che contro il Feyenoord, e allora il problema è stato casalingo con tre sconfitte in altrettante gare.

L’Atletico Madrid non è ancora primo nel girone a causa della sconfitta interna contro il Feyenoord; per il resto i giovani spagnoli hanno dominato, basti pensare che le due reti subite dagli olandesi sono state le uniche incassate in tutto il gruppo E di Youth League, di conseguenza ben quattro clean sheet di cui gli ultimi tre sono consecutivi con striscia di imbattibilità difensiva ancora aperta. Le reti all’attivo sono 10, ma adesso oltre ai numeri dobbiamo scoprire come andranno le cose in campo e dunque mettiamoci comodi, perché finalmente la diretta di Atletico Madrid Lazio Primavera prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

ATLETICO MADRID LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Atletico Madrid Lazio Primavera non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: nessuna emittente manderà in onda la partita di Youth League e non avremo nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere alle immagini. Le informazioni utili arriveranno comunque dal sito ufficiale della Uefa, all’indirizzo www.uefa.com, oltre che dalle pagine che la società biancoceleste mette a disposizione sui social network, in particolare gli account di Facebook e X.

PARTITA SENZA OBIETTIVI

Atletico Madrid Lazio Primavera sarà diretta dall’arbitro serbo Milos Milanovic; appuntamento alle ore 16:00 di mercoledì 13 dicembre presso il Centro Deportivo Alcalá de Henares, per la sesta e ultima giornata nel gruppo E di Youth League 2023-2024. I giovani biancocelesti sono già eliminati: partita dunque senza stimoli per loro, battuti in casa anche dal Celtic e dunque anche ultimi in classifica. un cammino difficile, a differenza di quello brillante in campionato pur al netto dell’inattesa sconfitta di Bologna, arrivata dopo il bellissimo colpo contro il Milan.

L’Atletico Madrid invece si gioca il primo posto nel girone: ha perso una sola volta (in casa contro il Feyenoord) e in virtù di questo risultato potrebbe ancora essere scavalcato dagli olandesi dovendo così giocare il playoff, ma resta un ottimo percorso quello dei giovani spagnoli che all’andata hanno vinto 2-0 a Formello. Adesso, aspettando che la diretta di Atletico Madrid Lazio Primavera prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LAZIO PRIMAVERA

Fernando Torres, che non ha certo bisogno di presentazioni, affronta Atletico Madrid Lazio Primavera con il 4-4-2: le catene esterne dovrebbero essere formate da Rosado e Iker Luque a destra, da Girona e Julio Diaz a sinistra, con Mestre che andrebbe in porta e una coppia centrale che potrebbe essere composta da Boñar e Spina, mentre davanti ci sarebbe il tandem di centrocampo con Javier Diaz che può fare coppia con uno tra Dario Frey e David Muñoz. Nel reparto avanzato spazio invece per Javi Alonso e Adrian Niño. Stefano Sanderra dovrebbe invece fare turnover, pensando al campionato: in campo allora ci aspettiamo Renzetti tra i pali, Zazza e Petta come difensori centrali con Bedini e Marini a operare sulle fasce come terzini. In mezzo occasione per Nazzaro come palymaker davanti alla difesa; Sardo, in gol domenica, e Di Tommaso possono ancora essere i due interni in zona mediana mentre nel tridente offensivo è difficile che Diego Gonzalez, D’Agostini e Sana Fernandes siano titolari tutti insieme, magari potrebbe giocarne solo uno e allora occasione per Bigotti, Sulejmani e Tredicine.

