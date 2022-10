Diretta Atletico Madrid Leverkusen/ Streaming video tv: scontro diretto (Champions)

DIRETTA ATLETICO MADRID LEVERKUSEN: SPAGNOLI FAVORITI!

Atletico Madrid Leverkusen, diretta dall’arbitro francese Clement Turpin e in programma alle ore 21.00 di mercoledì 26 ottobre 2022 presso il Wanda Metropolitano di Madrid, sarà una sfida valida per la quinta giornata del gruppo B di Champions League. Una sfida cruciale per le speranze di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, sarà una grande battaglia.

L’Atletico Madrid è terzo a quota 4 punti, a -2 dal Porto secondo. I Colchoneros devono vincere per alimentare la speranza qualificazione. Nell’ultima giornata è arrivato il pareggio casalingo per 0-0 contro il Club Brugge. Il Leverkusen, invece, occupa il quarto posto con 3 punti. Come per gli spagnoli, le Aspirine devono vincere per sperare di giocarsi la qualificazione nell’ultimo turno. Nella scorsa giornata i rossoneri sono stati sconfitti 0-3 dal Porto.

ATLETICO MADRID LEVERKUSEN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Chelsea sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LEVERKUSEN

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Leverkusen, al via tra pochi istanti. Partiamo dalla formazione di Diego Simeone, in campo con il solito 4-4-2: Oblak, Molina, Gimenez, Savic, Reinildo,Lemar, Kondogbia, Koke, Saul, Correa, Griezmann. Passiamo adesso alle Aspirine, schierate da Xabi Alonso con il 4-2-3-1: Hradecky, Kossounou, Tah, Hincapie, Bakker, Aranguiz, Demirabay, Diaby, Adli, Hudson-Odoi, Schick.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’Atletico Madrid è favorito sul Bayer Leverkusen secondo le quote per le scommesse. Andiamo ad analizzare l’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria dell’Atletico Madrid è a 1,78, il pareggio è quotato 3,70, mentre il successo del Bayer Leverkusen è a 4,50. C’è molto equilibrio nelle quote sul numero di gol del match: l’Under 2,5 è a 1,90, l’Over 2,5 è a 1,80. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,72 e 2,00.

