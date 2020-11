Diretta Atletico Madrid Lokomotiv Mosca/ Streaming video tv: Simeone deve vincere

DIRETTA ATLETICO MADRID LOKOMOTIV MOSCA: I RUSSI CI CREDONO

Atletico Madrid Lokomotiv Mosca, che sarà diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 25 novembre: valida per la quarta giornata del gruppo A di Champions League 2020-2021, potrebbe rappresentare una svolta importante per i russi. All’andata infatti è terminata in parità: la Lokomotiv contro ogni pronostico si trova a 2 soli punti dai Colchoneros, che chiaramente vincendo questa sera si metterebbero al riparo ma, in caso contrario, rischierebbero una clamorosa eliminazione al primo turno. Diego Simeone sta comunque attraversando un momento positivo: in campionato ha battuto il Barcellona (prima volta che gli capita nella Liga) e quindi è in ascesa, anche se il 4-0 incassato dal Bayern all’esordio ci ha detto che questa squadra potrebbe essere in una stagione non solidissima. Vedremo, come vedremo quello che succederà nella diretta di Atletico Madrid Lokomotiv Mosca; aspettando che le due squadre scendano in campo, vediamo come potrebbero essere disposte dai loro allenatori analizzandone le probabili formazioni.

DIRETTA ATLETICO MADRID LOKOMOTIV MOSCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Lokomotiv Mosca sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire la partita sul canale Sky Sport 256 (appunto al numero 256 del loro decoder), con la consueta alternativa che viene fornita dalla stessa emittente in assenza di un televisore, ovvero la diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, è attivabile come di consueto grazie all’applicazione Sky Go, da utilizzare con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LOKOMOTIV MOSCA

Situazione critica per Simeone, che in Atletico Madrid Lokomotiv Mosca deve ancora rinunciare a Luis Suarez e Torreira (Coronavirus) così come a Hector Herrera. Sabato ha giocato con la difesa a tre, abbandonando il suo fedelissimo 4-4-2: secondo questo modulo Savic, José Gimenez ed Hermoso giocherebbero in linea a protezione di Oblak, con due esterni come Trippier e Ferreira Carrasco (o Renan Lodi) a fare da supporto ai centrali che sarebbero Koke e Saul Niguez. Due trequartisti come Joao Felix e Marcos Llorente accompagnerebbero Angel Correa o più probabilmente Diego Costa; naturalmente resta totalmente in piedi l’ipotesi dello schema classico.

La Lokomotiv Mosca di Marko Nikolic potrebbe adottare allo stesso modo il 4-4-2: possibile titolare in mezzo alla difesa Corluka (espulso in campionato) al fianco di Cerqueira – ma resta viva l’ipotesi Rajkovic – Zhivoglyadov e Rybus dovrebbero essere gli esterni bassi con Guilherme a difendere la porta, poi un assetto a centrocampo nel quale i mediani sarebbero il polacco Krychowiak e Kulikov, con Ignatev a giocare da esterno destro e Anton Miranchuk, a segno su rigore all’andata, a percorrere le corsie. Davanti Zé Luis e Smolov sono favoriti per essere titolari, ma attenzione a Eder che viene ricordato ancora oggi per aver risolto la finale degli Europei 2016 a favore del Portogallo.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha stabilito per Atletico Madrid Lokomotiv Mosca, attraverso le sue quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,22 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una somma corrispondente a 14,00 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola il pareggio: in questo caso la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 6,00 volte la vostra giocata.



