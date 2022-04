Diretta/ Atletico Madrid Manchester City streaming video tv: decisiva! (Champions)

DIRETTA ATLETICO MADRID MANCHESTER CITY: GRANDE SFIDA!

Atletico Madrid Manchester City, in diretta mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid sarà una sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Sfida decisiva dopo l’1-0 dell’andata all’Etihad Stadium firmato da Kevin De Bruyne. Gol importante perché ha garantito ai Citizens un vantaggio contro un avversario chiusissimo difensivamente, schierato a tratti addirittura con un 5-5-0 in partenza

Il Manchester City si presenta inoltre all’appuntamento con nelle gambe la sfida stellare col Liverpool in Premier League: un 2-2 che ha lasciato i Citizens in testa alla classifica del campionato inglese, seppur con un solo punto di vantaggio sui Reds. Nella Liga spagnola l’Atletico Madrid ha perso di misura, con un gol su rigore dell’ex laziale Muriqi, a Maiorca e ha visto rimettersi in bilico la corsa alla prossima Champions, con Betis Siviglia e Real Sociedad c che premono alle spalle dei Colchoneros al quarto posto.

DIRETTA ATLETICO MADRID MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Manchester City non sarà disponibile: meglio, questa partita è un’esclusiva della piattaforma Amazon Prime e dunque, tecnicamente, si tratterà di un appuntamento in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Naturalmente il servizio resta disponibile su smart tv dotate di connessione a internet, sulle quali installare la relativa applicazione; come sappiamo Amazon Prime fornisce una partita per ogni turno di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Manchester City, match che andrà in scena al Wanda Metropolitano di Madrid. Per l’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo Mandava; Marcos Llorente, Koke, De Paul, Renan Lodi; João Félix, Correa. Risponderà il Manchester City allenato da Pep Guardiola con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Sterling.

PRONOSTICO E QUOTE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atletico Madrid Manchester City, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atletico Madrid con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Manchester City, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.











