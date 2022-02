Diretta/ Atletico Madrid Manchester United streaming video tv: torna CR7 (Champions)

DIRETTA ATLETICO MADRID MANCHESTER UNITED:

Atletico Madrid Manchester United, in diretta mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Wanda Metropolitano di Madrid sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Torna CR7 a Madrid ad affrontare i suoi grandi rivali, quell’Atletico Madrid affrontato in mille battaglie ai tempi del Real ma anche con la Juventus in Champions. L’ultimo 0-3 in casa dell’Osasuna ha mantenuto la squadra di Simeone al quarto posto a braccetto col Barcellona nella Liga.

DIRETTA/ Manchester United Young Boys (risultato finale 1-1): svizzeri eliminati!

Il Manchester United in Premier League è reduce da un pirotecnico 2-4 in casa del Leeds United di Bielsa, che aveva rimontato da 0-2 a 2-2 per poi crollare nel finale, con i Red Devils ora quarti in Premier League a +4 sul West Ham. Una vittoria importante dopo un momento di crisi, con la qualificazione in Champions obiettivo primario per la squadra che ha vissuto la delicata transizione in panchina tra Solskjaer e Rangnik.

Manchester United, esonerato Solskjaer/ Carrick ad interim, successore sarà Zidane?

DIRETTA ATLETICO MADRID MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Manchester United non sarà disponibile: meglio, questa partita è un’esclusiva della piattaforma Amazon Prime e dunque, tecnicamente, si tratterà di un appuntamento in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Naturalmente il servizio resta disponibile su smart tv dotate di connessione a internet, sulle quali installare la relativa applicazione; come sappiamo Amazon Prime fornisce una partita per ogni turno di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Manchester United, match che andrà in scena allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Per l’Atletico Madrid, Diego Paolo Simeone schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Oblak; Marcos Llorente, Felipe, Savic, Reinildo Mandava; A. Correa, Koke, Kondogbia, Carrasco; João Felix, L. Suárez. Risponderà il Manchester United allenato da Ralph Rangnik con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MANCHESTER UNITED/ Quote: la Dea ha bisogno di Muriel

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atletico Madrid Manchester United, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atletico Madrid con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Manchester United, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA