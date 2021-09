DIRETTA ATLETICO MADRID PORTO/ Video streaming tv: 8 incroci, ma mai al Metropolitano

DIRETTA ATLETICO MADRID PORTO: I TESTA A TESTA

I precedenti di Atletico Madrid Porto sono 8, ma la partita non si gioca dal 2013: edizione importante quella Champions League per i Colchoneros, che in quella stagione avevano vinto la Liga e avrebbero raggiunto la finale europea, perdendola in maniera beffarda contro il Real Madrid. Il bilancio delle sfide contro i Dragoni racconta di tre vittorie a fronte di due sconfitte, dunque anche con tre pareggi; gli ultimi quattro incroci sono andati in scena per la fase a gironi, vale la pena ricordare che al Wanda Metropolitano questa partita sarà un inedito perchè otto anni fa, come ricordiamo, lo stadio era il Vicente Calderon che aveva fatto registrare un 2-0 a favore dell’Atletico Madrid, con i gol messi a segno nel primo tempo da Raul Garcia e Diego Costa.

Diretta/ Sheriff Shakhtar (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

Ad allenare il Porto c’era Paulo Fonseca, ultimo allenatore della Roma prima di José Mourinho; era già Diego Simeone il condottiero dei Colchoneros. Andando più indietro nel tempo, scopriamo che il Porto nella capitale spagnola si è ben comportato: ha portato a casa due pareggi e si è anche imposto una volta, nel dicembre 2009 con un netto 3-0. Quel giorno avevano segnato Bruno Alves, Radamel Falcao e Hulk; l’attaccante colombiano sarebbe poi diventato una colonna dell’Atletico Madrid vincitore di Europa League e Supercoppa Europea. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Besiktas Borussia Dortmund (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA ATLETICO MADRID PORTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Porto sarà garantita dalla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport Football al canale 253, e ovviamente possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La partita di Champions League, grande novità della stagione, sarà poi anche su Infinity +: broadcaster di Mediaset al quale, anche qui, sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

ATLETICO MADRID PORTO: FASCINO AL METROPOLITANO!

Atletico Madrid Porto sarà diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan: si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 15 settembre, ed è valida per il gruppo B di Champions League 2021-2022. Una partita di fascino: da una parte i Colchoneros che la scorsa primavera hanno vinto la Liga – 7 anni dopo l’ultima, sempre targata Diego Simeone – e restano pur sempre una squadra capace di giocare due volte in tre stagioni la finale di Champions League; dall’altra i lusitani, una delle grandi outsider del torneo come hanno dimostrato lo scorso anno.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol: via alle partite! Live score

Si riparte proprio da qui: l’eliminazione della Juventus per mano di un Porto sicuramente meno talentuoso ma coriaceo e concreto, che ovviamente con la conferma di Sergio Conceiçao (che è stato tentato dall’addio ma è rimasto) vuole riprovarci. L’Atletico parte favorito, ma questa è una partita in cui potrebbe succedere di tutto; vedremo cosa ci dirà il campo ovviamente, aspettando la diretta di Atletico Madrid Porto possiamo fare ora una breve carrellata sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID PORTO

Simeone ha cambiato: anche per Atletico Madrid Porto il Cholo dovrebbe puntare su un 3-4-2-1, così da destinare Griezmann (grande ritorno dell’estate) alle spalle di Luis Suarez, in coppia con Angel Correa sulla trequarti. A centrocampo la certezza resta Koke, con lui uno tra Hector Herrera, Marcos Llorente e Kondogbia mente Trippier e Ferreira Carrasco sarebbero i due esterni, a meno che il jolly Llorente non faccia lui il laterale. Savic, Mario Hermoso o Giménez e Felipe giocheranno in difesa, a protezione del portiere Oblak.

Sergio Conceiçao schiera un 4-2-3-1: sono Corona e Luis Diaz i due esterni alti, con Otavio centrale a supporto della prima punta Taremi. In mezzo, Sérgio Oliveira tornerà titolare e farà tandem con Uribe nel settore nevralgico; in difesa il veterano Pepe gioca in coppia con Mbemba, il portiere sarà Diogo Costa mentre i terzini che saranno titolari potrebbero essere Manafa, in competizione con Joao Mario, e Marcano che non sembra invece avere troppa concorrenza.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Atletico Madrid Porto: secondo questo bookmaker la partita di Champions League vede favoriti i Colchoneros, con un valore di 1,60 volte la posta sul segno 1 per la loro vittoria. Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,55 volte la vostra giocata mentre con il successo degli ospiti, eventualità per la quale puntare sul segno 2, la vincita ammonterebbe a 6,50 volte l’importo investito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA