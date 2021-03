Diretta/ Atletico Madrid Real Madrid (Liga) streaming video DAZN: derby per il titolo

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID: SFIDA CRUCIALE IN LIGA!

Atletico Madrid Real Madrid, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 16.15 presso l’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno della Liga spagnola. E’ probabilmente uno dei momenti cruciali per la Liga Spagnola, Atletico Madrid e Real Madrid si trovano di fronte per il derby che potrebbe essere decisivo per il titolo. I Colchoneros guidano la classifica con 5 punti di vantaggio proprio sul Real e sul Barcellona, con una partita ancora da recuperare. Vantaggio che poteva essere ancora più cospicuo senza la flessione che ha portato la squadra allenata da Simeone a raccogliere solamente un punto nel doppio impegno contro il Levante. Ma vincere il derby sarebbe forse un passo decisivo: lo sa bene il Real che vuole invece sfruttare questo appuntamento per riaprire definitivamente il campionato. Dopo 4 vittorie consecutive in campionato i Blancos hanno frenato con il pari interno contro la Real Sociedad, che ha permesso all’Atletico di allungare di nuovo in testa alla classifica. All’andata il Real ha vinto 2-0 e un risultato positivo garantirebbe anche il vantaggio negli scontri diretti.

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Real Madrid non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID REAL MADRID

Le probabili formazioni della sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid presso l’Estadio Wanda Metropolitano. I padroni di casa allenati da Diego Pablo Simeone scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Oblak; Hermoso, Felipe, Savic; Koke; Lemar, Marcos Llorente, Saul, Vrsaljko; Luis Suarez, Correa. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Zinedine Zidane con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Courtois; Mendy, Nacho, Varane, Vazquez; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Vinicius, Asensio.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Atletico Madrid e Real Madrid, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.65 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.30 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.70 volte la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA