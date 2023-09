Diretta/ Atletico Madrid Real Madrid (risultato 2-0): streaming video tv: Morata-Griezmann! (Liga)

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID (RISULTATO 2-0): MORATA-GRIEZMANN!

Impiega appena 4′ l’Atletico Madrid per portarsi in vantaggio nel derby. Cross ben calibrato da Samuel Lino e perfetto movimento di Alvaro Morata, che di testa batte Kepa per l’1-0. La scena si ripete al 10′ sull’assist Koke-Gimenez, col colpo di testa di quest’ultimo però impreciso. Subito dopo risponde il Real con Camavinga che manda al tiro Kroos, Oblak non si lascia superare. Al quarto d’ora respinta una conclusione di Alaba, al 19′ però c’è il raddoppio dei Colchoneros: il cross stavolta è di Saul Niguez, il colpo di testa di Antoine Griezmann che schiaccia di testa superando Kepa per la seconda volta. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Real Madrid sarà fornita da DAZN: le grandi emozioni della Liga sono infatti mandate in onda da questa piattaforma che permetterà, tra le altre cose, di riassistere al match anche in differita e con il servizio on demand. Sarà comunque una visione in diretta streaming video, perché DAZN non è presente sui canali della televisione italiana: dovrete dunque aver sottoscritto un abbonamento al portale, e poi inserirne i dati su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per avere accesso alla partita.

SI COMINCIA!

La diretta di Atletico Madrid Real Madrid sta per cominciare, e sarà anche l’ennesimo incrocio tra Diego Simeone e Carlo Ancelotti. I due si sono affrontati anche da calciatori: erano gli ultimi due anni di carriera di Ancelotti che avrebbe chiuso nel Milan, il Cholo invece era arrivato ventenne in Italia e aveva trascorso due stagioni nel Pisa, lasciandolo quando il collega aveva appeso le scarpe al chiodo. Poi Simeone è tornato in Italia: con l’Inter ha sfidato il Parma del tecnico reggiano e una Juventus appena presa in mano dallo stesso Ancelotti, con la Lazio invece ha vissuto le sfide con quel Milan che nel frattempo Carletto aveva abbracciato come allenatore, riportandolo sul tetto d’Italia e d’Europa (due vittorie in Champions League).

Infine, i duelli nel derby della capitale spagnola: Atletico Madrid Real Madrid è stata per due volte la finale di Champions League, quella del 2014 era il testa a testa Simeone-Ancelotti con vittoria di quest’ultimo, salvato all’ultimo secondo da Sergio Ramos che aveva portato ai tempi supplementari una partita poi stravinta (4-1). Insomma, la rivalità è ampia e anche interessantissima sul campo: vedremo come andrà questo ennesimo capitolo tra due allenatori che in un modo o nell’altro hanno segnato un’epoca. Mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco del Wanda Metropolitano, perché ci siamo davvero: la diretta di Atletico Madrid Real Madrid può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID: DERBY DELLA CAPITALE!

Atletico Madrid Real Madrid è in diretta dal Wanda Metropolitano, alle ore 21:00 di domenica 24 settembre: il derby della capitale ci fa compagnia nella 6^ giornata della Liga 2023-2024, e come sempre sarà un grande spettacolo che, per esempio, in epoca recente ci ha anche regalato due tiratissime finali di Champions League vinte entrambe dai blancos. Il Real Madrid ha iniziato alla grande il suo campionato: cinque vittorie in altrettante partite, trascinato dal super acquisto Jude Bellingham che sta facendo anche e soprattutto le veci di Karim Benzema, partito in estate per andare in Arabia Saudita e di fatto non degnamente sostituito da Carlo Ancelotti.

L’Atletico Madrid soffre di più: per il momento si trova in zona Conference League e ha bisogno di rialzare la testa, ma bisognerà vedere come reagirà al clamoroso pareggio incassato al 95’ in Champions League, peraltro subendo gol da Ivan Provedel che è il portiere della Lazio. Aspettando dunque che la diretta di Atletico Madrid Real Madrid prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che Ancelotti e Diego Simeone potrebbero operare al Wanda Metropolitano, leggendo insieme le probabili formazioni dell’attesissimo derby.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID REAL MADRID

Simeone è passato al 5-3-2 e anche in Atletico Madrid Real Madrid potrebbe piazzarsi in questo modo. Di fatto difesa a tre con Witsel che potrebbe essere sostituito da José Gimenez, poi Mario Hermoso e Savic e due terzini con i ballottaggi Nahuel Molina-Azpilicueta a destra e Galan-Lino a sinistra. Witsel può operare in mezzo al campo, ma qui se la vede con Barrios Rivero perché sia Saul Niguez che Marcos Llorente dovrebbero giocare; abbastanza fissata la coppia d’attacco che dovrebbe essere ancora Griezmann-Morata, con Angel Correa titolare possibile un passaggio al 4-4-2 che è il modulo tradizionale del Cholo.

Ancelotti sceglie il 4-3-1-2, e ha tante opzioni: in porta c’è sempre Kepa Arrizabalaga, in difesa Rudiger sarà affiancato da Nacho Fernandez con Lucas Vazquez a destra, sull’altro versante Alaba è favorito su Ferland Mendy. In mediana cercano spazio Federico Valverde e Kroos: Modric sarà titolare, da valutare allora le posizioni dei due giovani Camavinga e Tchouaméni con quest’ultimo in grande crescita. Bellingham opera come trequartista alle spalle dei due attaccanti, verosimilmente Rodrygo e Joselu; per Vinicius dovrebbe essere ancora box, ma il brasiliano potrebbe rientrare già dalla prossima partita dei blancos.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Atletico Madrid Real Madrid, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la sesta giornata della Liga. Il segno 1 per la vittoria dei Colchoneros vi farebbe guadagnare 2,75 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 3,30 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo dei Blancos, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 2,55 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











