Diretta Atletico Madrid Real Madrid, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Metropolitano per la settima giornata di Liga 2025/2026.

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID (RISULTATO 0-0): VIA AL DERBY!

Via alla diretta Atletico Madrid Real Madrid, naturalmente è lunghissima la storia del derby di Madrid, che ad esempio è già stato giocato per ben 176 volte nel solo massimo campionato spagnolo, con il Real in enorme vantaggio grazie a ben novantuno vittorie, che sono più della somma dei quarantaquattro pareggi e delle quarantuno vittorie dei cugini dell’Atletico. Nella Liga in questo momento c’è invece curiosamente una striscia aperta di tre pareggi consecutivi per 1-1, che è stato il risultato del ritorno della stagione 2023-2024 e di entrambe le partite dello scorso campionato.

Bisogna però ricordare che i due match più recenti sono stati negli ottavi della scorsa Champions League: 2-1 per il Real al Bernabeu, 1-0 per l’Atletico al Metropolitano, poi i rigori promossero i Blancos, anche a causa del caso sul rigore di Alvarez, che pesò come un macigno sui Colchoneros. Un altro capitolo da ricordare nella leggendaria storia che ci accompagna verso la diretta Atletico Madrid Real Madrid! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atletico Madrid Real Madrid sarà come di consueto a disposizione degli abbonati a DAZN per la visione in streaming da app e sito web. Il derbi madrileño verrà inoltre trasmesso in chiaro in televisione pure da Mediaset sul canale Italia 1, il numero sei del digitale terrestre, così come sull’applicazione Mediaset Infinity.

DERBI MADRILENO AL METROPOLITANO!

Il calcio estero è grande protagonista sabato 27 settembre 2025 dalle ore 16:15 con la diretta Atletico Madrid Real Madrid. Il derby della capitale spagnola, che verrà trasmesso in chiaro da Mediaset, mette come sempre molto in palio oltre ai tre punti previsti con l’eventuale successo di una della due compagini impegnate quest’oggi.

Nel sesto turno di campionato disputato in settimana entrambe le squadre hanno conquistato un successo battendo rispettivamente il Rayo Vallecano per 3 a 2 fra le mura amiche ed il Levante in trasferta per 4 a 1 con i Blancos che hanno mandato a segno tutti i loro elementi migliori: Vinicius Junior, Mastantuono e, per due volte, Mbappé.

L’esordio in Champions League è stato però diverso per le due rappresentative madrilene a partire dai Colchoneros che si sono fatti rimontare dal Liverpool ad Anfield gettando così alle ortiche il vantaggio acquisito precedentemente. Il Real dal canto suo ha invece sconfitto l’Olympique Marsiglia di mister De Zerbi al Bernabeu.

In questo incrocio le Merengues guidate dal tecnico Xabi Alonso vorrano riconfermarsi in vetta solitaria alla Liga, così da non rischiare di essere scavalcati dal Barcellona visto che il Villarreal pare già cominciare a perdere terreno. L’Atletico potrebbe però rilanciarsi sia sul piano morale che in ottica coppe europee se riuscirà a trionfare.

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Quasi certamente possiamo dire nelle probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Real Madrid che il tecnico Diego Simeone non dovrebbe rinunciare alla consueta impostazione iniziale per i suoi, attesi secondo un 4-4-2 con Oblak in porta, Llorente, Le Normand, Lenglet ed Hancko in difesa, Giuliano Simeone, Koke, Barrios e Gonzalez a centrocampo, Alvarez e Giacomo Raspadori in attacco. Gli ospiti allenati da mister Xabi Alonso potrebbero invece presentarsi utilizzando il modulo 4-2-3-1 dall’inizio con Courtois fra i pali, Carvajal, Militão, Hujisen e Carreras nelle retrovie, Valverde e Tchouaméni sulla mediana, Mastantuono, Guler e Vinícius Jr a svariare da trequartisti dietro a Mbappé.

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID, LE QUOTE

La chiave di lettura per quel che riguarda l’esito finale della diretta Atletico Madrid Real Madrid data dalle quote delle varie agenzie di scommesse sportive risulta essere molto interessante. I bookmakers come per esempio Sisal credono nella vittoria esterna della capolista e perciò il segno 2 viene quotato a 2.30. Alla vigilia il punteggio meno probabile concerne un possibile pareggio, con l’x pagato infatti a 3.50, e ci sono dunque margini di successo per i biancorossi, il cui trionfo è posto a 3.00.