DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID, DERBY SIA!

Per una città che ama così tanto il calcio, una partita come la diretta Atletico Madrid Real Madrid delle ore 21.00 a questo punto della Champions League è semplicemente da lasciare senza parole.

I Colchoneros hanno perso 2-1 al Santiago Bernabeu e dunque in casa ospiteranno i Blancos con la speranza di togliersi il prima possibile il gol di differenza, precisamente quello siglato da Brahim Diaz nel secondo tempo dell’andata.

Moviola di Real Madrid Atletico Madrid/ Due rigori chiesti dai blancos, analisi degli episodi (5 marzo 2025)

Il Real Madrid avrà il fattore campo a sfavore, ma il risultato dalla sua. Chissà che il match d’andata si rivelerà fondamentale o se la gara finirà ai tempi supplementari. Non ci resta che aspettare il fischio d’inizio di questa gara epocale.

DOVE VEDERE DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Atletico Madrid Real Madrid dovrete essere abbonati ad Amazon per guardarla su Prime Video. La diretta streaming è visibile sia sui dispositivi mobili che in televisione attraversa Sky se si possiede il decoder Sky Q.

DIRETTA/ Real Madrid Atletico Madrid (risultato finale 2-1): tutto al "Metropolitano"! (4 marzo 2025)

FORMAZIONI ATLETICO MADRID REAL MADRID, LE PROBABILI SCETLTE DEI TECNICI!

L’Atletico Madrid giocherà con il modulo 4-4-2 con Oblak in porta, difeso dal quartetto Molina, Gimenez, Le Normand e Javi Galan. A centrocampo ci saranno Simeone, Llorente, De Paul e Lino a chiudere il reparto. Davanti Alvarez e Griezmann.

Real Madrid invece schiererà ra i pali Courtois, pacchetto arretrato formato da Valverde, Asencio, Rudiger e Mendy. In mediana Tchouameni e Camavinga mentre Rodrygo, Bellingham e Vinicius supporteranno Mbappé.

PRONOSTICO ATLETICO MADRID REAL MADRID, LE QUOTE SU CUI PUNTARE

Molto equilibrate le quote con la vittoria dell’Atletico Madrid a 2.50, quella del Real Madrid a 2.70 mentre il pareggio è il più alto di tutti, a 3.50. Gol a 1.35, No Gl a 2.45.

Tebas attacca il Manchester City/ Club inglese denunciato all’UE per bilanci truccati (28 febbraio 2025)