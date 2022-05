Diretta Atletico Madrid Real Madrid/ Streaming video tv: derby madrileno (Liga)

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID: BLANCOS IN GRANDE FORMA

Atletico Madrid Real Madrid, in diretta domenica 8 maggio alle ore 21:00 dallo stadio Wanda Metropolitano, è il derby di Madrid valido per la trentacinquesima giornata di Liga spagnola. I Colchoneros arrivano alla gara contro la squadra di Ancelotti, dopo aver perso in casa del Bilbao con il punteggio di 2-0. La compagine allenata da Diego Simeone, occupa la quarta posizione in classifica con 61 punti, e a 4 giornate dal termine non è ancora certa della qualificazione alla prossima Champions League, con il Betis che insegue a 3 lunghezze di distanza.

DIRETTA/ Real Madrid Manchester City (risultato finale 3-1): 17a finale per i Blancos

Il Real Madrid arriva al derby con il morale altissimo. I Blancos nello scorso turno hanno conquistato la vittoria del campionato, battendo 4-0 l’Espanyol. I festeggiamenti per il titolo, non hanno distratto la squadra di Carlo Ancelotti, che in settimana ha conquistato anche la finale di Champions League, battendo 3-1 il Manchester City al Santiago Bernabeu. Le Merengues vorranno quindi chiudere la straordinaria settimana, vincendo anche il derby con l’Atletico.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY/ Quote, Guardiola punta su Zinchenko

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI LIGA

La diretta tv della partita Atletico Madrid Real Madrid di Liga sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà più correttamente di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID ATLETICO MADRID

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Atletico Madrid Real Madrid , le quali scenderanno in campo per disputare il derby di Madrid, valevole per la diciassettesima giornata di Liga. Il tecnico dei Colchoneros, Diego Simeone, dovrebbe schierare la consueta formazione, puntando sul modulo 4-4-2. Questa la probabile formazione titolare dell’Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Hermoso, Reinildo, Renan Lodi; Herrera, Kondogbia, Carrasco; Suarez, Griezmann.

Carlo Ancelotti/ "Dopo il Real Madrid probabilmente smetto, vorrei..."

In casa Real Madrid, Carlo Ancelotti dovrebbe rispondere, schierando la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare dei Blancos in vista del derby madrileno che si disputerà allo stadio Wanda Metropolitano: Courtois; Carvajal, Nacho, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Atletico Madrid Real Madrid di Liga, proposte dall’agenzia Snai. Ad avere i favori dei pronostici sembrano essere i Colchoneros, con la vittoria dell’Atletico Madrid, associata al segno 1, quotata 2.05. Un eventuale pareggio, con segno X, viene proposto a 3.45. Il successo del Real Madrid, abbinato al segno 2, ha una quota di 3.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA