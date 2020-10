Diretta Atletico Madrid Salisburgo/ Streaming video tv: il Cholo rischia molto

DIRETTA ATLETICO MADRID SALISBURGO: SFIDA INSIDIOSA PER GLI SPAGNOLI

Atletico Madrid Salisburgo verrà diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan: alle ore 21:00 di martedì 27 ottobre il Wanda Metropolitano ospita la partita valida per la seconda giornata nel gruppo A di Champions League 2020-2021. Sono già sotto esame i Colchoneros, usciti distrutti dall’Allianz Arena: certo una sconfitta sul campo del Bayern era da mettere in conto, ma Diego Simeone sperava di giocarsela alla pari e invece ha incassato un poker quasi senza reagire. La sfida contro gli austriaci è da non sbagliare: ridimensionato rispetto alle passate stagioni, anche il Salisburgo ha steccato la sua prima uscita internazionale pareggiando in casa contro la Lokomotiv Mosca, e dunque trovandosi già in una situazione complicata per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi. Aspettiamo ora con trepidazione che arrivi la diretta di Atletico Madrid Salisburgo; intanto possiamo fare una breve valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ATLETICO MADRID SALISBURGO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Salisburgo sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva per gli abbonati a questa emittente: nello specifico si dovranno rivolgere a Sky Sport 255 (numero 255 del decoder) con la possibilità di attivare senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video, garantito a tutti i clienti con l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID SALISBURGO

Le probabili formazioni di Atletico Madrid Salisburgo ci dicono che Simeone affronta la partita con l’ovvio 4-4-2: in porta va Oblak, davanti a lui una difesa che non dovrebbe avere sorprese con Savic e Felipe centrali e due terzini che saranno Trippier a destra e Renan Lodi sull’altro versante. Possibilità per Lucas Torreira come regista, che potrebbe prendere il posto di Hector Herrera piazzandosi al fianco dell’imprescindibile Koke; a quel punto sulle fasce andrebbero Angel Correa e Ferreira Carrasco, con il possibile inserimento di Marcos Llorente che può giocare anche in qualità di seconda punta al fianco di Luis Suarez, qui però il favorito rimane Joao Felix. Modulo speculare per Jesse Marsch: il Salisburgo giocherà con Cican Stankovic in porta, una linea difensiva con Nkunku e Ulmer sulle fasce mentre in mezzo ci saranno André Ramalho e uno tra Solet e Onguéné, con il secondo in vantaggio. A centrocampo ecco Mwepu e Szoboszlaki a percorrere le corsie esterne, mentre in mezzo giocherà come sempre Junuzai che sarà supportato da Mohamed Camara; poi i due attaccanti che come sempre saranno Patson Daka e Sekou Koita, quest’ultimo insidiato da Mergim Berisha.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo subito, per un pronostico su Atletico Madrid Salisburgo, quello che è stato previsto dalle quote fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,63 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 4,00 che regola invece l’eventualità del pareggio. Il segno 2, che come sempre dovrete giocare per il successo della formazione ospite, porta in dote una vincita corrispondente a 5,25 volte la puntata con questo bookmaker.



