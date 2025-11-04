Diretta Atletico Madrid Union SG, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Metropolitano per la quarta giornata di Champions League 2025/2026

DIRETTA ATLETICO MADRID UNION SG (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

In vista di una partita completamente inedita e che quindi non vanta alcun precedente ufficiale, per avvicinarci alla diretta Atletico Madrid Union SG potremmo affidarci a un altro confronto testa a testa verso la partita di Champions League, cioè quello sui numeri del sito specializzato Transfermarkt. Ovviamente sulla carta la differenza è nettissima in favore dei Colchoneros spagnoli: il valore della rosa dell’Atletico Madrid è stimato in 623,80 milioni di euro e quindi in 25,99 milioni di euro in media per ogni singolo calciatore degli iberici, i giocatori dell’Union Saint Gilloise invece non vanno oltre i 90,60 milioni complessivi.

Diretta/ Varese Virtus Bologna (risultato 35-39) streaming video tv: rimonta! (Serie A basket, 4 novembre)

Questo significa che ogni calciatore dei campioni del Belgio in carica vale mediamente 3,36 milioni di euro. Un altro dato interessante è quello dell’età media, che è di 27,6 anni per gli spagnoli e 25,3 anni invece per i belgi. Ben diciotto giocatori dell’Atletico Madrid fanno parte del giro delle rispettive nazionali, fra gli ospiti sono invece solamente otto. Le differenze sono quindi chiare, ma il campo le confermerà nella diretta Atletico Madrid Union SG? Stiamo per scoprirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Slavia Praga Arsenal (risultato finale 0-3): doppietta di Merino! (oggi 4 novembre 2025)

DIRETTA ATLETICO MADRID UNION SG INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il canale scelto da Sky per trasmettere in televisione la sfida tra l’Atletico Madrid e la Royale Union Saint-Gilloise è Sky Sport 256. L’emittente satellitare proporrà la partita anche in streaming sull’applicazione Sky Go e la gara verrà proposta nello stesso modo pure da Now Tv.

ATLETICO MADRID UNION SG, L’INTER OSSERVA INTERESSATA

Parte martedì 4 novembre 2025 alle ore 21:00 la diretta Atletico Marid Union SG. Presso lo Stadio Metropolitano di Madrid i Colchoneros proveranno a centrare la seconda vittoria consecutiva fra le mura amiche dopo quella conquistata contro l’Eintracht Francoforte per 5 a 1 alla seconda giornata del torneo 2025/2026.

DIRETTA/ Napoli Francoforte (risultato finale 0-0): reti bianche al Maradona (4 novembre 2025)

Gli uomini di mister Simeone hanno infatti guadagnato solo tre punti dall’inizio della Champions League a causa delle sconfitte maturate in trasferta sia contro il Liverpool ad Anfield che contro l’Arsenal all’Emirates Stadium, nello scorso turno. Gli spagnoli vogliono lasciarsi alle spalle le delusioni vissute in Inghilterra battendo i rivali odierni.

Gli ospiti sono in ogni caso a loro volta a quota tre in classifica avendo messo KO all’esordio il PSV ad Eindhoven per poi tracollare in casa subendo due poker senza segnare contro il Newcastle prima e l’Inter poi. La situazione è dunque analoga per le formazioni impegnate quest’oggi sebbene sulla carta ci sia un grande dislivello di valore fra le rispettive rose.

Ricordiamo infine che l’Inter, impegnata al Meazza di Milano San Siro contro i kazaki dell’Almat Kairaty, osserverà con interesse questa sfida visto che i nerazzurri hanno superato di recente proprio l’Union SG e dovranno vedersela con l’Atletico il 26 novembre nella quinta giornata della competizione.

DIRETTA ATLETICO MADRID UNION SG, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Union SG: mister Simeone potrebbe puntare sul 4-4-2 in avvio con Oblak in porta, Marcos Llorente, Gimenez, Le Normand ed Hancko in difesa, G. Simeone, Koke, Gallagher e Gonzalez a centrocampo, Alvarez e Sorloth in attacco. Il tecnico Hubert pare invece orientato verso il modulo 3-5-2 per i suoi stando ai rumors con Scherpen fra i pali, Mac Allister, Burgess e Leysen nelle retrovie, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre e Niang nel mezzo, David e Ait El Hadj come coppia offensiva.

DIRETTA ATLETICO MADRID UNION SG, LE QUOTE

I bookmakers, con le loro quote, sembrano concordare nell’indicare i padroni di casa come indiscussi favoriti per il successo nella diretta Atletico Madrid Union SG. Per Sisal ad esempio il successo dei biancorossi è posto ad appena 1.25 in netto contrasto con il segno 2, pagato invece addirittura a 11.00. Se gli ospiti devono quindi rinunciare a priori ai tre punti almeno sulla carte, potrebbero però avere qualche chances in più di pareggiare con l’x quotato a 6.50.