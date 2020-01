Diretta Atp Cup 2020/ Streaming video tv: l’Italia sfida gli Usa (martedì 7 gennaio)

La Atp Cup 2020 torna a presentarci l’Italia: la nostra nazionale farà il suo ingresso in campo a Perth, per la terza e ultima giornata della fase a gironi, per sfidare gli Stati Uniti e garantirsi così la qualificazione ai quarti di finale e, possibilmente, un incrocio agevole nel tabellone. Alle ore 10:30 di casa nostra, martedì 7 gennaio, Stefano Travaglia se la vedrà con Taylor Fritz, poi sarà la volta di Fabio Fognini che incrocerà il gigante John Isner; questi però sono accoppiamenti solo “virtuali”, perché ciascuna nazionale potrà cambiare il singolarista (così come la formazione del doppio) e dunque non possiamo ancora ufficializzare queste sfide. Di sicuro c’è che l’Italia punta a vincere e spera anche di farlo con il miglior risultato possibile (3-0) di modo che la sconfitta netta contro la Russia, che se la vedrà con la Norvegia, pesi meno nell’economia della classifica del girone. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta della Atp Cup 2020, della quale possiamo intanto andare a presentare i temi principali riguardo la giornata di oggi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA ATP CUP 2020

La diretta tv della Atp Cup 2020 è garantita da SuperTennis, la web tv locale che trovate al numero 64 del vostro telecomando e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti. Accessibile anche al canale 224 del decoder Sky per gli abbonati alla televisione satellitare, questa emittente mette a disposizione anche il servizio di diretta streaming video sul proprio sito ufficiale, che trovate all’indirizzo www.supertennis.tv.

DIRETTA ATP CUP 2020: RISULTATI E CONTESTO

Come sempre alla Atp Cup 2020 sono previsti sei incroci in una giornata, per un totale di 18 partite: nel gruppo D di Perth la Russia che è già virtualmente qualificata affronta la sorprendente Norvegia, che è stata capace di battere gli Stati Uniti, e con un successo sarebbe sicura del primo posto. A Brisbane sarà la una della nostra mattina quando si incroceranno Germania e Canada, con la nazionale del Nord America che punta a stupire ancora dopo la finale di Coppa Davis; nel pomeriggio invece l’Australia, che ha già fatto capire di poter essere una forte candidata alla vittoria del titolo, incrocia la racchetta con la Grecia di Stefanos Tsitsipas sempre per il gruppo F. A Sydney, dove si parte alla mezzanotte italiana, avremo protagonista il gruppo C con la Gran Bretagna che non dovrebbe avere particolari problemi a sbarazzarsi della Moldavia, promette invece scintille la sfida tra il Belgio e la Bulgaria che è già stata in grado di battere la nazionale del Regno Unito. Ci attende dunque anche oggi una giornata molto intensa dedicata alla Atp Cup 2020, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose in un torneo che rappresenta una novità nel panorama del tennis mondiale, e che sta riscuotendo un bel successo vista anche la presenza di tanti campioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA