DIRETTA ATP CUP 2020/ Video streaming tv: vincono Francia, Giappone e Argentina

La seconda giornata della Atp Cup 2020 ci ha già riservato diversi verdetti interessanti. In tutte le città sono infatti già finite le prime sfide di oggi, sabato 4 gennaio, naturalmente a causa delle molte ore di fuso orario che ci separano dall’Australia. In copertina il Giappone, che ha superato l’Uruguay con un perentorio 3-0, nonostante non sia sceso in campo Nishikori: sono bastati Soeda e Nishioka per vincere i due singolari contro i fratelli Cuevas, in seguito è arrivata la vittoria nipponica anche nel doppio, dove Matsui/McLachlan hanno avuto la meglio su Pablo Cuevas e Behar. Vittoria 2-1 per la Francia contro il Cile: i transalpini hanno conquistato entrambi i singolari grazie alle vittorie di Paire ai danni di Jarry e di Monfils nella partita con Garin, mentre il doppio è stato vinto dai cileni, di nuovo Jarry e Garin che in coppia hanno avuto la meglio su Mahut/Roger-Vasselin. Successo 2-1 anche per l’Argentina sulla Polonia, ma con andamento diverso: Pella ha battuto Majchrzak, ma nel secondo singolare Hurkacz ha sconfitto Schwartzman ristabilendo la parità, così è stato decisivo il doppio nel quale gli argentini Gonzalez/Molteni hanno avuto la meglio sui polacchi Hurkacz/Kubot. Adesso in campo i primi singolari per Austria Croazia e Serbia Sudafrica, c’è invece ancora da aspettare per Spagna Georgia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA ATP CUP 2020

La diretta tv della Atp Cup 2020 sarà garantita da SuperTennis, la tv tematica che è disponibile al canale 64 del telecomando ma anche al 224 della piattaforma satellitare di Sky. Ottime notizie dunque, perché sarà garantita la visione in chiaro, anche se gli orari con l’Australia non saranno del tutto agevoli. Tramite il sito Internet ufficiale di SuperTennis sarà poi disponibile una diretta streaming video della Atp Cup 2020 per tutti gli appassionati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS

PRESENTAZIONE GIORNATA ATP CUP 2020

Oggi sabato 4 gennaio prosegue la Atp Cup 2020, prima edizione del nuovo torneo per squadre nazionali di tennis che è cominciato ieri e che vuole essere la risposta ufficiale della Atp alla Coppa Davis, che a partire dall’edizione 2019 ha a sua volta cambiato completamente pelle ma con novità che spesso hanno fatto discutere più che convincere. La storia ci dirà se avrà più successo la nuova Atp Cup (che senza dubbio ha il vantaggio di assegnare punti anche per la classifica individuale) oppure la rinnovata Coppa Davis, intanto possiamo apprezzare dieci giorni di grande tennis – fino a domenica 12 gennaio, data nella quale è fissata la finale della Atp Cup 2020 – in Australia, che ospita infatti la Atp Cup nelle città di Sydney, Perth e Brisbane, dal momento che a metà mese cominceranno a Melbourne gli Australian Open, primo Slam del nuovo anno. Andiamo dunque a presentare per sommi capi che cosa ci offrirà la diretta Atp Cup 2020 anche oggi, seconda giornata della fase a gironi che vedrà naturalmente in campo quelle squadre che non hanno debuttato ieri. Giorno di riposo dunque per l’Italia, che ieri aveva affrontato la Russia e tornerà in campo domani contro la Norvegia.

DIRETTA ATP CUP 2020: IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA

Scendendo allora nel dettaglio, ecco cosa c’è in programma nella diretta Atp Cup 2020 nella seconda giornata della fase a gironi, oggi sabato 4 gennaio 2020. Ogni sfida sarà caratterizzata da tre partite, due singolari e un doppio. In tutte le città le prime sfide avranno inizio alle ore 10.00 del mattino locale, cioè quando in Italia sarà ancora piena notte. A Brisbane oggi sarà la volta del girone A, che proporrà innanzitutto Francia Cile e poi Serbia Sudafrica a seguire (orario fissato alle ore 17.30 locali per le seconda sfide di giornata). Passando a Perth, che è la città che ospita anche il girone dell’Italia, ecco oggi in azione il gruppo B con le due sfide Giappone Uruguay e Spagna Georgia. Infine a Sydney, che sarà la sede di tutta la fase ad eliminazione diretta dai quarti di finale in poi, oggi ci attendono Argentina Polonia e Austria Croazia per il debutto del girone E.



© RIPRODUZIONE RISERVATA