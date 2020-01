DIRETTA ATP CUP 2020/ Video streaming tv: Spagna in semifinale a fatica!

La Spagna è l’ultima semifinalista della Atp Cup 2020, ma Rafa Nadal e compagni hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sul Belgio a Sydney, dove il decisivo doppio è finito solamente all’una di notte locale. Dopo una vittoria per parte nei singolari, come vi abbiamo già riferito, è stato dunque determinante il doppio, nel quale la Spagna ha schierato Rafa Nadal e Pablo Carreno Busta, mentre per il Belgio sono scesi in campo Sander Gille e Joran Vliegen. A livello di nomi, non avrebbe dovuto esserci partita, invece il match è stato vibrante ed equilibrato, come dimostra il risultato finale di 6-7 (7), 7-5, 10-7 in favore della coppia spagnola al termine di una sfida durata oltre due ore – davvero moltissimo se si considera che siamo al meglio dei tre set e con il terzo set disputato con la formula del “super tie-break”. Spagna dunque forse stanca, cercherà di approfittarne domani la Serbia, che ha avuto molte meno difficoltà per avere la meglio contro il Canada. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GOFFIN SCONFIGGE NADAL

L’ultimo quarto di finale Spagna Belgio della Atp Cup 2020 in corso a Sydney si deciderà solamente con il punto del doppio, perché dopo i due singolari la situazione è di parità (1-1). Vi avevamo già parlato della netta vittoria di Roberto Bautista Agut per 6-1, 6-4 contro Kimmer Coppejans, che aveva messo la strada in discesa per la Spagna. Nel secondo singolare tuttavia c’è stata la sconfitta di Rafa Nadal al cospetto di David Goffin e di conseguenza il Belgio ha ristabilito la parità, che verrà sciolta solamente dal doppio. Molto bella e di prestigio la vittoria di Goffin, che si è imposto su Nadal con il punteggio di 6-4, 7-6 (3). Nel primo set ha fatto la differenza il break conquistato dal belga al nono game, dopo un break e contro-break al quinto e sesto gioco. Il secondo parziale si era messo subito bene per Goffin, che nel primo game ha strappato il servizio a Nadal, il quale però ha ristabilito la parità con un break all’ottavo gioco. L’epilogo così è arrivato al tie-break, dove però Goffin ha subito preso il largo, conquistando così un meritato successo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

LA SERBIA IN SEMIFINALE

La Serbia va in semifinale alla Atp Cup 2020 in corso a Sydney. Nella notte italiana infatti Novak Djokovic e compagni hanno sconfitto il Canada in una sfida decisa già dopo i due singolari, entrambi vinti dalla Serbia. Bella impresa di Dusan Lajovic, che ha sconfitto il più quotato Felix Auger Aliassime in due soli set, con il netto risultato finale di 6-4, 6-2 che ben illustra una partita vinta da Lajovic con pieno merito. Strada a quel punto in discesa per la Serbia, perché nel secondo singolare gli slavi naturalmente hanno schierato Djokovic, il quale però ha sofferto non poco per battere in tre set Denis Shapovalov in una partita molto combattuta, terminata con il punteggio di 4-6, 6-1, 7-6 (4) in favore di Djokovic, che ha dunque avuto la meglio solo nel tie-break del terzo set. Si è poi disputato anche il doppio pur ormai inutile: in campo infatti le coppie di riserva e la Serbia ha chiuso sul 3-0 grazie al successo per 6-3, 6-2 di Cacic/Troicki contro Polansky/Shamasdin. Adesso è in corso l’ultimo quarto di finale, che mette di fronte Spagna e Belgio. Già terminato il primo singolare, che ha visto la vittoria dell’iberico Roberto Bautista Agut per 6-1, 6-4 contro Kimmer Coppejans, che ha giocato per il Belgio al posto di Steve Darcis. Atteso a minuti il via al secondo singolare, che vedrà in campo Rafa Nadal e David Goffin. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE GIORNATA ATP CUP 2020

Secondo appuntamento con i quarti di finale della Atp Cup 2020: venerdì 10 gennaio, a Sydney, si parte alla mezzanotte italiana con Serbia-Canada che sarà poi seguita, alle ore 7:30 della nostra mattina, da Belgio-Spagna. Abbiamo dunque in campo le due grandi favorite per il titolo (ovviamente, anche se non solo, per la presenza di Novak Djokovic e Rafa Nadal) e le due nazionali che hanno ottenuto la qualificazione alla fase diretta ottenendo lo status di migliori seconde nei gironi. Il Canada ha dovuto aspettare l’ultimo secondo per passare il turno, grazie al flop della Croazia; il Belgio sostanzialmente era certo di qualificarsi ma proprio la Spagna, battendo 3-0 il Giappone, ha sancito questo accoppiamento. Sarà dunque intrigante scoprire se il pronostico verrà rispettato o se invece le due outsider riusciranno ad avere la meglio; aspettiamo con grande trepidazione le partite della Atp Cup 2020 per scoprire come andranno le cose, intanto possiamo ripetere che la prima edizione di questo nuovo torneo di tennis sta riscuotendo un discreto successo anche per la presenza di tanti grandi giocatori.

DIRETTA ATP CUP 2020: RISULTATI E CONTESTO

Serbia e Spagna illuminano la giornata della Atp Cup 2020: le Furie Rosse poche settimane fa hanno anche vinto la Coppa Davis e chiuso un anno spettacolare per Nadal, che ha difeso la sua prima posizione mondiale dagli assalti di un Djokovic che dal canto suo ha vinto Australian Open e Wimbledon, finendo dalla parte giusta di una delle partite più belle di tutti i tempi. Adesso siamo in un contesto di nazionali, e anche i due campionissimi si devono appoggiare ai compagni: la Spagna può schierare un Roberto Bautista Agut che al termine del 2019 era in Top Ten ed è stato l’eroe di Davis (ha giocato poche ore dopo aver perso il padre), la Serbia invece si affida a Dusan Lajovic. Da definire ovviamente gli accoppiamenti, che potrebbero essere determinanti: le mine vaganti Canada e Belgio possono infatti contare in particolar modo su Denis Shapovalov e David Goffin, ma per i nordamericani spicca anche il talento di Felix Auger-Alissime. Dunque la vera domanda è se uno di questi giocatori sarà in grado di vincere la sua partita: in questo modo sarebbe decisivo il doppio, e da questo punto di vista bisogna comunque dire che sia i balcanici che gli iberici hanno squadre che sono in grado di fare la differenza. Staremo a vedere; intanto saranno contenti gli appassionati e i fan, perché Djokovic e Nadal potranno incrociarsi eventualmente soltanto nella finale della Atp Cup 2020.



