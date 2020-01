Diretta Atp Cup 2020/ Streaming video tv: tornano i gironi A, B, E (6 gennaio)

Prosegue la Atp Cup 2020 e oggi, lunedì 6 gennaio 2020, torneranno in campo i gironi A, B, E, che ci consentiranno di vedere in azione fra gli altri pure Novak Djokovic per la Serbia e Rafa Nadal per la Spagna. Di certo possiamo dire che la prima edizione del nuovo torneo per squadre nazionali di tennis sta avendo una ottima risposta da parte dei campioni più attesi (ci sono 17 dei primi 20 in classifica nel ranking mondiale Atp), ottimo inizio per la Atp Cup che punta a diventare l’evento clou dell’anno per le nazionali, risposta ufficiale della Atp alla Coppa Davis che a partire dall’edizione 2019 ha rivoluzionato il suo secolare format con novità che a dire il vero spesso hanno fatto molto discutere. La nuova Atp Cup senza dubbio ha il vantaggio di assegnare punti anche per la classifica individuale ed inoltre si disputa in Australia, sede ideale in vista dell’impegno nella seconda metà del mese con il primo Slam della stagione, naturalmente gli Australian Open di Melbourne. Nell’attesa, ci godiamo dieci giorni di grande tennis con la Atp Cup 2020 da Sydney, Perth e Brisbane. Andiamo dunque a presentare per sommi capi che cosa ci offrirà la diretta Atp Cup 2020 oggi: quarto giorno della fase a gironi, potrebbe anche iniziare ad arrivare qualche verdetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA ATP CUP 2020

La diretta tv della Atp Cup 2020 sarà garantita da SuperTennis, la tv tematica che è disponibile al canale 64 del telecomando ma anche al 224 della piattaforma satellitare di Sky. Ottime notizie dunque, perché sarà garantita la visione in chiaro, anche se gli orari con l’Australia non saranno del tutto agevoli. Tramite il sito Internet ufficiale di SuperTennis sarà poi disponibile una diretta streaming video della Atp Cup 2020 per tutti gli appassionati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS

DIRETTA ATP CUP 2020: IL PROGRAMMA DELLA QUARTA GIORNATA

Scopriamo allora adesso in maggiore dettaglio cosa ci attende nel programma della diretta Atp Cup 2020 nella quarta giornata della fase a gironi, oggi lunedì 6 gennaio 2020, che sarà naturalmente la seconda per i tre gruppi che hanno debuttato sabato. Ogni sfida sarà caratterizzata da tre partite, due singolari e un doppio, da disputare tutti (anche il doppio in caso di 2-0 dopo i singolari) perché alla fine del girone conterà la classifica complessiva con tutti i punti acquisiti. In tutte le città le prime sfide avranno inizio alle ore 10.00 del mattino locale, cioè quando in Italia sarà ancora piena notte. A Brisbane oggi sarà nuovamente protagonista il girone A, che proporrà innanzitutto Sudafrica Cile e poi Serbia Francia a seguire (orario fissato alle ore 17.30 locali per le seconda sfide di giornata). Passando a Perth, che è la città che ospita anche il girone dell’Italia, ecco oggi in azione il gruppo B con le due sfide Giappone Georgia e Spagna Uruguay. Infine a Sydney, che sarà la sede di tutta la fase ad eliminazione diretta dai quarti di finale in poi, oggi ci attendono Croazia Polonia e Austria Argentina per la seconda uscita del girone E.



© RIPRODUZIONE RISERVATA