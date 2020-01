DIRETTA ATP CUP 2020/ Russia in semifinale con Medvedev: aspetta Serbia o Canada

La Russia è la seconda semifinalista della Atp Cup 2020: anche il secondo singolare è stato vinto da questa nazionale, anche se Daniil Medvedev ha dovuto sudare non poco per avere ragione del solito, combattivo Diego Schwartzman che lo ha costretto a giocare il terzo set. Alla fine però il risultato è stato 6-4 4-6 6-3 in favore del numero 5 del ranking Atp: c’erano poche possibilità che Schwartzman vincesse questo singolare ma ci ha davvero provato, forse se gli incroci fossero stati diversi il classe ’92 avrebbe potuto superare Karen Khachanov consentendo ai sudamericani di giocarsi tutto nel doppio. Così non è andata, e la Russia è in semifinale: adesso attende la vincente di Serbia Canada che si giocherà domani, vada come vada ci saranno grandi partite perchè Novak Djokovic e Denis Shapovalov sono pronti a incrociare la racchetta con i due giovani emergenti del tennis russo. I balcanici sulla carta sono favoriti ma dipenderà da Felix Auger-Aliassime, che affronterà Dusan Lajovic: una sua vittoria potrebbe davvero mettere pressione al numero 2 al mondo o comunque portare il quarto di finale al doppio decisivo, staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP CUP 2020: KHACHANOV BATTE PELLA

Nel secondo quarto di finale della Atp Cup 2020, il pronostico al momento è rispettato: la Russia si porta in vantaggio dopo il primo singolare grazie a Karen Khachanov, che con il risultato di 6-2 7-6 batte Guido Pella. La partita è durata un’ora e 38 minuti: questa volta l’argentino non è riuscito ad avere la meglio su un avversario superiore (come era accaduto ieri con Marin Cilic) e il tie break lo ha visto perdere per 4-7, lasciando strada libera a Khachanov che avvicina di un passo la Russia alla semifinale. Il match point passa ora sulla racchetta del numero 5 della classifica Atp, Daniil Medvedev: sarà lui a vedersela con Diego Schwartzman, in caso di vittoria i russi accederanno subito alla semifinale (dove affronteranno Serbia o Canada), mentre se l’Argentina dovesse ottenere il punto del pareggio a decidere sarebbe il doppio, con la Russia che dovrebbe schierare ancora Khachanov e Medvedev e gli argentini, che ieri hanno battuto i croati Dodig e Metkic, che sarebbero in campo con Maximo Gonzalez e Andres Molteni salvo ovviamente decisioni differenti da parte del capitano. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

Abbiamo già detto che la diretta tv della Atp Cup 2020 è esclusiva della web tv federale SuperTennis, che è aperta a tutti gli appassionati ed è disponibile al numero 64 del vostro telecomando (mentre gli abbonati Sky potranno utilizzare il decoder e selezionare il canale 224). In assenza di un televisore, come sempre l’emittente fornisce la possibilità di seguire le partite del torneo in diretta streaming video: basterà visitare il portale www.supertennis.tv. Il sito ufficiale della Atp Cup 2020 è invece consultabile gratuitamente all’indirizzo www.atpcup.com.

ATP CUP 2020: AUSTRALIA IN SEMIFINALE

L’Australia è la prima semifinalista della Atp Cup 2020: i padroni di casa eliminano la Gran Bretagna con il risultato di 2-1 e volano nella Top 4 aspettando la vincente di Belgio-Spagna. E’ stato un finale pazzesco, quello dei quarti: Nick Kyrgios ha superato Cameron Norrie nel primo singolare (6-2 6-2) confermando la sua straordinaria forma nel corso di questo torneo, ma in seguito Daniel Evans ha riportato il punteggio in parità battendo, con il risultato di 7-6 4-6 7-6, il giovane Alex De Minaur. Si è così andati al doppio decisivo: Jamie Murray e Joe Salisbury hanno avuto la bellezza di quattro match point nel super tie break, a loro volta ne hanno cancellati quattro agli avversari (ancora De Minaur e Kyrgios) ma al trentaquattresimo punto totale hanno dovuto cedere, lasciando strada libera all’Australia con il punteggio di 3-6 6-3 18-16. In questo momento in campo ci sono Argentina e Russia, per il secondo quarto: Karen Khachanov ha già vinto il primo set (6-2) nei confronti di Guido Pella che nel secondo sta mantenendo i suoi turni al servizio, risultato 3-2 e battuta al russo. (agg. di Claudio Franceschini)

ATP CUP 2020: ORARIO E PRESENTAZIONE

La Atp Cup 2020 è arrivata ai quarti di finale: il torneo di tennis che apre la stagione maschile si sposta interamente a Sydney, dove alla mezzanotte italiana si partirà con Gran Bretagna-Australia che sarà seguita, alle 7:30 della nostra mattina, da Argentina-Russia. La formula è sempre la stessa: le nazionali si affrontano in un minitorneo fatto di due singolari e un doppio, questa volta però perdere significa tornare a casa e anche il doppio potrebbe non essere disputato, qualora una squadra dovesse vincere entrambi i suoi singolari. Il torneo sta riscuotendo un buon successo, anche se come sempre questo è legato ai singoli: il fatto che tanti campioni abbiano accettato di partecipare ha contribuito a sponsorizzare la manifestazione, che pure ha vissuto di polemiche legate al fatto che ci sono in palio punti Atp ma non tutti i giocatori possano essere presenti (per ovvie ragioni). Sia come sia, staremo a vedere quello che succederà nella diretta della Atp Cup: intanto, possiamo presentare i temi principali legati alla prima giornata dei quarti di finale.

DIRETTA ATP CUP 2020: RISULTATI E CONTESTO

I quarti di finale alla Atp Cup 2020 sono particolarmente intriganti: oggi tra i grandi protagonisti c’è l’Australia padrona di casa, che ha fatto capire a tutti di essere una grande mina vagante. La sensazione è che le fortune degli Aussie dipendano dalle lune di Nick Kyrgios, un giocatore che quando in giornata e concentrato può vincere anche con i big (e lo ha dimostrato) ma che non sempre si presenta con una mentalità da campione. Il suo sparring partner nei singolari dovrebbe essere Alex De Minaur, che nell’ultima giornata del girone ha lasciato spazio a John Millman; l’Australia ha le armi per battere una Gran Bretagna che senza Andy Murray diventa una nazionale normale e che nel girone aveva perso anche il doppio contro la Bulgaria, nonostante la presenza di Jamie Murray. L’altro quarto di finale è intrigante: i singolaristi della Russia, Daniil Medvedev e Karen Khachanov, sono forse la coppia meglio assortita della Atp Cup 2020 ma gli argentini (Guido Pella e Diego Schwartzman) hanno già sovvertito il pronostico contro la Croazia e sono più agguerriti che mai, pur giocando su una superficie che sicuramente favorisce i loro avversari. Saranno allora due sfide davvero interessanti, aspettando le due del venerdì: non resta che vedere come andranno le cose a Sydney, e quali saranno le prime due nazionali in grado di qualificarsi alle semifinali del torneo.



