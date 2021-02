Diretta Atp Cup 2021/ Finale Italia Russia streaming video tv (7 febbraio)

DIRETTA ATP CUP 2021: ITALIA RUSSIA, CHE FINALE!

Oggi domenica 7 febbraio la finale Italia Russia sarà un appuntamento imperdibile con la diretta della Atp Cup 2021, che metterà in palio il trofeo della seconda edizione del torneo per squadre nazionali del tennis maschile vinto l’anno scorso dalla Serbia. Gli orari saranno inevitabilmente scomodi, visto che le dieci ore di fuso orario con Melbourne faranno sì che tutto si svolga tra la notte e il primo mattino italiano, tuttavia gli azzurri si sono meritati tutto il nostro sostegno con un cammino fin qui esaltante e adesso Matteo Berrettini e Fabio Fognini cercheranno di completare l’opera sfidando Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

La Atp Cup 2021, dopo lo slittamento del programma di un giorno a causa della sospensione di giovedì che ci ricorda come purtroppo il Covid sia ancora un problema sotto ogni punto di vista, è ripresa alla grande per l’Italia, che ora proverà a scrivere il proprio nome sull’albo d’oro. Senza indugiare oltre stiamo a vedere quello che potrebbe succedere nella diretta Atp Cup 2021 di questa bellissima finale Italia Russia.

DIRETTA ATP CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv della Atp Cup 2021 sarà garantita da SuperTennis: la web-tv federale fornirà infatti tutte le immagini da Melbourne Park in esclusiva, gli appassionati potranno seguire l’evento della grande finale Italia Russia anche con il servizio di diretta streaming video, che naturalmente viene fornito dalla stessa emittente sul sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche il portale ufficiale atpcup.com, sul quale potrete trovare tutte le informazioni utili su questo torneo che apre la stagione del tennis mondiale.

DIRETTA ATP CUP 2021: FINALE ITALIA RUSSIA, RISULTATI E CONTESTO

Dunque la diretta Atp Cup 2021 oggi avrà per noi il piatto forte della finale Italia Russia, che gli azzurri hanno conquistato liquidando la Spagna in semifinale in modo autorevole. Fabio Fognini infatti ha battuto Pablo Carreno Busta nella sfida fra i numeri 2, mentre Matteo Berrettini si è imposto su Roberto Bautista Agut nella partita tra i numeri 1 delle due nazionali. L’Italia nel girone aveva invece superato Austria e Francia: il primo giorno abbiamo affrontato gli austriaci con la perla della vittoria di Berrettini su Dominic Thiem, che unita al successo dello stesso Berrettini e Fognini nel doppio ci ha dato la vittoria per 2-1 nonostante la sconfitta di Fognini nell’altro singolare con Dennis Novak. Il secondo giorno invece c’è stata Italia Francia e qui abbiamo messo le cose a posto già nei due singolari, grazie alle vittorie di Fognini su Benoit Paire e di Berrettini ai danni di Gael Monfils. Ora eccoci alla finale Italia Russia della Atp Cup 2021, sarà un esame durissimo perché la coppia Daniil Medvedev-Andrey Rublev è forse la più temibile in assoluto: una finale di lusso dunque, ma gli azzurri sicuramente ci proveranno…

