Diretta Atp Eastbourne 2021/ Seppi Purcell, Sonego Bublik streaming video tv (tennis)

DIRETTA ATP EASBOURNE 2021: SEPPI PURCELL E SONEGO BUBLIK NEI QUARTI!

Seppi Purcell e Sonego Bublik sono le due partite che al torneo Atp Eastbourne 2021 riguardano i due italiani nel tabellone: l’appuntamento è su erba, ed è una delle anticamere di Wimbledon che dal prossimo lunedì ci terrà compagnia. Non il torneo più importante (quelli erano il Queens, vinto dal nostro Matteo Berrettini, e Halle disputati settimana scorsa) ma un appuntamento comunque di fascino, sul verde inglese che inevitabilmente fa già respirare aria di Championships: è un torneo 250, dove il nostro Andreas Seppi ha brillato in passato e l’altrettanto nostro Lorenzo Sonego spera di fare un altro passo di avvicinamento alla sua definitiva maturazione, dopo che nei mesi precedenti ha già dimostrato di che pasta è fatto.

I match sulla carta vedono i nostri giocatori partire favoriti, ma naturalmente quando si è a pochi giorni da uno Slam possono saltare tutte le carte in tavola; prova ne sia il fatto che Max Purcell ha eliminato la testa di serie numero 1 Gael Monfils. Vedremo allora quello che succederà nella diretta del torneo Atp Eastbourne 2021, con la speranza che sabato, il giorno della finale, uno dei due italiani sia presente per giocarsi l’ennesimo titolo che in questo periodo finirebbe nella bacheca, idealmente ma anche a tutti gli effetti, del nostro movimento tennistico.

DIRETTA ATP EASTBOURNE 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Eastbourne 2021 è su SuperTennis: è la web-tv federale a trasmettere i match, e dunque anche quelli di Andreas Seppi e Lorenzo Sonego che ci faranno compagnia oggi. Appuntamento in chiaro per tutti sul digitale terrestre (numero 64) e naturalmente in assenza di un televisore potrete seguire le partite dei nostri azzurri anche con il servizio di diretta streaming video, per accedere al quale sarà sufficiente visitare il sito www.supertennis.tv con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

DIRETTA ATP EASTBOURNE 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta del torneo Atp Eastbourne 2021 possiamo cominciare con il dire che Andreas Seppi e Lorenzo Sonego potrebbero incrociarsi in semifinale; dunque domani, in caso di doppia vittoria italiana, avremmo un derby e la certezza di avere un nostro rappresentante nella finale per il titolo. Il torneo di Eastbourne, che si gioca nella contea dell’East Sussex, ha avuto anche campioni di un certo calibro: qui quattro anni fa aveva trionfato un Novak Djokovic che aveva scelto questo appuntamento per lanciarsi verso Wimbledon, mentre nel 2012 era stato un Andy Roddick prossimo al ritiro ad affermarsi.

Il campione in carica è Taylor Fritz, campione due anni fa su Sam Querrey: come tutti gli altri appuntamenti sull’erba britannica, Eastbourne è stato cancellato l’anno scorso a causa della pandemia di Coronavirus, e torna ora a farci compagnia. Abbiamo assistito, come detto, alla vittoria di Matteo Berrettini nel più prestigioso torneo del Queens: ora uno tra Seppi e Sonego potrebbe raddoppiare la posta sull’erba britannica e lanciare al meglio l’Italia verso Wimbledon, ma staremo a vedere come andranno i match di oggi.



