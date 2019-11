Diretta Atp Finals 2019/ Berrettini Federer streaming video: quale risultato (tennis)

Martedì 12 novembre alle Atp Finals 2019 si inizia come sempre alle ore 15:00 di casa nostra: nella seconda giornata del girone intitolato a Bjorn Borg sarà già tempo di dentro o fuori per almeno due giocatori. Matteo Berrettini Roger Federer è infatti la partita che inaugura la giornata e si disputa tra i due che hanno perso all’esordio, impegnati in una sorta di sfida diretta per rimanere in corsa per la semifinale. Non prima delle ore 21:00 invece sarà la volta di Novak Djokovic-Dominic Thiem: chi dei due si prenderà la vittoria avrà almeno un piede nel prossimo turno, anche se come sappiamo può succedere di tutto – vista la formula del torneo – e anche una sconfitta con un set vinto potrebbe determinare uno stravolgimento della classifica. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta delle Atp Finals 2019, sperando ovviamente che il nostro Berrettini possa dare vita a una prestazione diversa rispetto a quella di domenica pomeriggio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2019 è garantita a tutti gli abbonati alla televisione satellitare: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e naturalmente ci sarà la possibilità di seguire le partite della O2 Arena anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che sul sito nittoatpfinals.com potrete consultare le informazioni utili sui giocatori impegnati nel torneo di fine stagione.

DIRETTA ATP FINALS 2019: BERRETTINI-FEDERER, I PRECEDENTI

Matteo Berrettini si è subito scontrato con la realtà delle Atp Finals 2019: nell’esordio contro Novak Djokovic il romano è riuscito soltanto a ottenere tre giochi, venendo spazzato via dal campo dopo il 2-2 del primo set. Da allora il serbo ha vinto 10 degli 11 game successivi, e quello che Matteo ha messo in cascina è arrivato in un turno in risposta; una reazione di orgoglio quando però era già sotto di due break, e di conseguenza la partita era finita. Adesso lo scenario non cambia troppo: l’avversario è Roger Federer, un signore che il Master di fine anno lo ha vinto sei volte e che, a 38 anni, resta ancora iper competitivo. Vero che lo svizzero è stato superato in due set da Dominic Thiem, e che dunque lui pure si trova con l’acqua alla gola; vero è anche che in termini di esperienza in situazioni simili c’è ancora purtroppo un abisso, e che di conseguenza non possiamo certo dire che Berrettini parta favorito. La speranza comunque è che l’azzurro possa tirare fuori una grande prestazione, e prendersi la vittoria: in questo modo resterebbe ancora in corsa a prescindere dal risultato che maturerà in serata, poi contro Thiem (battuto di recente a Shanghai) potrà arrivare la sfida diretta per andare in semifinale a queste Atp Finals 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA