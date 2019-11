Diretta Atp Finals 2019/ Federer Tsitsipas streaming video tv, orario semifinali

Per le Atp Finals 2019 oggi sabato 16 novembre è un giorno molto importante: si disputano infatti le due semifinali del Master di fine anno del tennis maschile, protagonista questa settimana a Londra. La diretta Atp Finals 2019 dunque prevederà alle ore 15.00 italiane (14.00 locali) Federer Tsitsipas, mentre alle ore 21.00 avremo Thiem Zverev, con le partite di singolare che da schema ormai consolidato si incroceranno con quelle del doppio. Roger Federer è rimasto l’unico rappresentante dei “grandi vecchi”, dal momento che nella fase a gironi sono usciti Novak Djokovic – eliminato dallo stesso Federer – e ieri Rafa Nadal, che chiuderà l’anno al numero 1 ma non è riuscito a trovare posto in semifinale. Il suo girone l’ha vinto Stefanos Tsitsipas, che andrà dunque a incrociare Federer, secondo nel gruppo che ha visto primeggiare Dominic Thiem, il quale di conseguenza stasera affronterà il detentore del titolo Alexander Zverev, secondo nel gruppo di Tsitsipas e Nadal.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2019 è garantita a tutti gli abbonati alla televisione satellitare: i canali cui fare riferimento sono Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e Sky Sport Arena (204) e naturalmente ci sarà la possibilità di seguire le partite della O2 Arena anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che sul sito nittoatpfinals.com potrete consultare le informazioni utili sui giocatori impegnati nel torneo di fine stagione.

DIRETTA ATP FINALS 2019: RISULTATI E CONTESTO

La diretta delle Atp Finals 2019 in queste semifinali ci regala un quadro interessante: la presenza di Thiem, Tsitsipas e Zverev ci fa dire che la nuova generazione sta prendendo sempre più piede, ma con loro c’è anche un classe 1981 (naturalmente Federer) che non ha alcuna intenzione di abdicare, senza dimenticare che Djokovic e Nadal, pur eliminati qui a Londra, restano i primi due tennisti al mondo nel ranking Atp e si sono spartiti i quattro titoli del Grande Slam in questo 2019. In copertina probabilmente c’è Dominic Thiem, che nella fase a gironi ha battuto sia Federer sia Djokovic, permettendosi così poi una sconfitta indolore contro Matteo Berrettini che ha fatto la storia del tennis italiano come prima vittoria di sempre per un azzurro nelle Finals. Tsitsipas è stato invece il principale protagonista dell’altro girone, qualificandosi con un turno d’anticipo, mentre Zverev ha battuto Nadal e sa già come si vincono le Finals, essendo il campione in carica. Poi c’è il Re: se Federer dovesse giocare ancora come contro Djokovic, il ricambio generazionale probabilmente dovrà attendere ancora…



