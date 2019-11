Diretta Atp Finals 2019/ Medvedev Tsitsipas, Nadal Zverev streaming video tv

Le Atp Finals 2019 proseguono: archiviata la prima giornata nella quale il gruppo intitolato a Bjorn Borg ha avuto il suo esordio, con la partita giocata dal nostro Matteo Berrettini, alle ore 15:00 di lunedì 11 novembre prosegue la corsa verso il titolo del Masters, riservato ai migliori otto giocatori della stagione. Siamo alla O2 Arena di Londra: l’orario che abbiamo indicato è quello di casa nostra e nel girone dedicato ad Andre Agassi avremo Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas ad inaugurare la giornata, mentre non prima delle ore 21:00 italiane Rafa Nadal-Alexander Zverev chiuderà questo turno. Naturalmente è troppo presto, anche dopo aver visto i risultati, per scoprire cosa succederà in classifica e chi si qualificherà in semifinale, ma nella diretta delle Atp Finals 2019 sappiamo bene che anche un singolo gioco vinto o perso potrebbe fare la differenza. Dunque, non resta che tuffarci nella grande atmosfera della splendida O2 Arena di Londra e assistere alle partite del giorno, sicuri del fatto che sapranno regalarci emozioni.

DIRETTA ATP FINALS 2019: COME VEDERE IL TORNEO

Le Atp Finals 2019 sono un appuntamento che per la diretta tv è riservato agli abbonati alla televisione satellitare: si potranno dunque seguire le partite del giorno sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) avendo sottoscritto un abbonamento base al pacchetto Sport. I clienti avranno poi l’opportunità di attivare il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; sul sito nittoatpfinals.com, che è quello ufficiale del torneo, troverete tutte le informazioni utili sui giocatori che si affrontano nel Masters di fine stagione.

DIRETTA ATP FINALS 2019: RISULTATI E CONTESTO

La diretta delle Atp Finals 2019 ci presenta oggi delle partite davvero interessati: nella prima vedremo all’opera due tennisti che negli anni scorsi sono stati protagonisti delle NextGen appena vinte da Jannik Sinner. Medvedev c’era nella prima edizione: non aveva destato troppe attenzioni ma due anni più tardi è diventato il giocatore più vincente della stagione, mettendo in bacheca i Masters 1000 di Cincinnati e Shanghai e giocando la finale degli Us Open. Tsitsipas ha vinto alla Fiera di Rho nel 2018, poi si è più meno confermato nel corso di questo anno (battendo per esempio tutti i big che gli sono capitati a tiro) ma non riuscendo a fare il reale salto di qualità, pur se è ormai è un solido Top Ten. L’altro match, quello della sera, promette scintille: Nadal ci arriva avendo vinto due Slam e portando il suo totale a 19, può chiudere l’anno al numero 1 Atp ma non ha mai sollevato il trofeo delle Atp Finals, non gradendo troppo giocare indoor, e dunque ha bisogno di togliersi questo ingombrante zero dal palmarès. Il suo avversario è il campione in carica: Alexander Zverev ormai è costantemente uno dei migliori giocatori al mondo, ha già tre Masters 1000 in bacheca e ha recentemente giocato la finale di Shanghai ma, per contro, non è ancora riuscito a fare la differenza negli Slam. Rimane il suo cruccio, ma alle Atp Finals 2019 potrebbe anche riuscire a concedere il bis. Staremo dunque a vedere come andranno le cose…



