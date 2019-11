Diretta Atp Finals 2019/ Nadal Medvedev, Tsitsipas Zverev streaming video tv (tennis)

Le Atp Finals 2019 entrano, mercoledì 13 novembre, nella seconda giornata del girone intitolato ad Andre Agassi: gli orari sono quelli che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni, di conseguenza il primo match è alle ore 15:00 e sarà Rafael Nadal Daniil Medvedev, vale a dire i due giocatori sconfitti all’esordio. Alle ore 21:00, o comunque non prima di questo orario (dipenderà dalla durata del doppio) avremo Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev: già entro la serata potremmo avere il nome del primo giocatore qualificato alla semifinale del Master di fine anno e, di conseguenza, anche il primo eliminato. Il numero 1 ha le spalle al muro dopo il pesante ko dell’esordio contro il campione in carica, ma ha sorpreso anche il risultato della partita tra i due esordienti perchè, oltre al 5-0 nei precedenti fino a lunedì pomeriggio, Daniil Medvedev aveva dato prova di essere superiore a Stefanos Tsitsipas nei risultati della stagione e nella crescita esponenziale dall’estate in avanti. Vedremo allora quello che succederà oggi nelle due partite previste alle Atp Finals 2019, intanto possiamo studiare qualche tema in vista della giornata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2019 è garantita a tutti gli abbonati alla televisione satellitare: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e naturalmente ci sarà la possibilità di seguire le partite della O2 Arena anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che sul sito nittoatpfinals.com potrete consultare le informazioni utili sui giocatori impegnati nel torneo di fine stagione.

DIRETTA ATP FINALS 2019: RISULTATI E PRECEDENTI

Abbiamo detto prima, presentando la giornata alle Atp Finals 2019, che potremmo avere un giocatore qualificato e uno eliminato: perchè sia così, a vincere e perdere dovranno essere i due tennisti che si incroceranno nell’ultimo turno del girone. Esempio: se Alexander Zverev dovesse battere Tsitsipas, il tedesco sarebbe già certo della semifinale qualora nel pomeriggio Medvedev avesse ceduto a Nadal. Questo perchè nell’ultima giornata Zverev, anche perdendo dal russo, sarebbe 2-1 in classifica; Medvedev non potrebbe raggiungerlo avendo perso già due volte, e tra Nadal e Tsitsipas uno resterebbe ad una vittoria. Per la sfida diretta a favore Zverev avrebbe anche il primo posto nel girone; per contro lo sconfitto rimasto a zero successi sarebbe aritmeticamente eliminato e, girando il discorso, Tsitsipas avrebbe in tasca la semifinale battendo il numero 1 Atp e avendo già assistito al ko di Nadal contro Medvedev. La situazione potrebbe comunque ingarbugliarsi, anche e soprattutto se dovesse esserci anche solo un match chiuso al terzo set; tra poco sarà nuovamente il momento di lasciar parlare il campo, e dunque di assistere a questa giornata delle Atp Finals 2019.



