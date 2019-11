Diretta Atp Finals 2019/ Nadal Tsitsipas, Medvedev Zverev streaming video tv (tennis)

Ultima giornata nel primo turno delle Atp Finals 2019: alle ore 15:00 di venerdì 15 novembre Nadal Tsitsipas apre il programma che verrà concluso non prima delle ore 21:00 con Medvedev Zverev. Ci si gioca l’ultimo posto in semifinale, ed è tutto ancora aperto: mercoledì Daniil Medvedev ha sprecato la grande occasione di prendersi il pass facendosi rimontare da 5-1 nel terzo set da uno straordinario Rafa Nadal, ma se non altro ha vinto un set che potrebbe ora determinare il suo vantaggio nei confronti degli avversari. Al momento la situazione vede il solo Stefanos Tsitsipas con due vittorie e, visto il 2-0 inflitto ad Alexander Zverev, una semifinale già garantita dal computo dei set; il greco potrebbe però perdere il primo posto nel girone qualora Medvedev dovesse battere Zverev, e ovviamente lui stesso perdere contro Nadal. Staremo a vedere quello che succederà nell’entusiasmante diretta delle Atp Finals 2019, dalla O2 Arena di Londra.

Alle Atp Finals 2019 si gioca dunque una giornata decisiva: la semifinale di Tsitsipas è garantita ma, per vincere il girone, il greco dovrà necessariamente battere Nadal. Qualunque tipo di sconfitta contro lo spagnolo lo porterebbe al secondo posto. Al momento il russo è il giocatore con meno possibilità di andare in semifinale: la clamorosa sconfitta subita dal numero 1 Atp, con match point annullato e rimonta subita da 1-5 nel set decisivo, ha portato il giocatore più vincente del 2019 ad avere un solo scenario favorevole. Vale a dire, quello che vedrebbe battere Zverev in due set con la contemporanea affermazione di Tsitsipas su Nadal; se il russo dovesse perdere anche un solo set sarebbe eliminato dal Master. Questo naturalmente favorisce il campione in carica che, preso a pallate dal giovane greco mercoledì sera, sarebbe automaticamente in semifinale battendo Medvedev (anche in tre set), ma potrebbe qualificarsi, appunto, anche perdendo ma riuscendo a prendersi un set. Per quanto riguarda Nadal, che ad un certo punto era sostanzialmente eliminato, l’unico risultato a disposizione è la vittoria contro il greco con qualunque punteggio: perdendo, sarebbe per forza di cose scavalcato nel numero di vittorie da uno tra Medvedev e Zverev.



