Diretta Atp Finals 2020/ Streaming video e tv, oggi le due semifinali

DIRETTA ATP FINALS 2020: CHI VA IN FINALE?

Sabato di grande tennis con le due semifinali delle Atp Finals 2020 in diretta da Londra: il Master di fine anno del tennis maschile mondiale ha superato la fase a gironi emettendo ieri l’ultimo verdetto che era ancora in sospeso e sancendo così che le due semifinali saranno Medvedev Nadal e Thiem Djokovic – come sempre, la prima è fissata per le ore 15.00 italiane del pomeriggio, mentre la seconda andrà in scena in prima serata. Battendo Alexander Zverev dunque ce l’ha fatta anche Novak Djokovic, che Dominic Thiem sfiderà sulla strada di quella che per l’austriaco sarebbe la seconda finale consecutiva dopo quella persa l’anno scorso contro Stefanos Tsitsipas. Le Atp Finals 2020 vedranno anche l’ennesimo assalto al titolo del Master di fine anno da parte di Rafa Nadal, con Daniil Medvedev come ostacolo sulla strada verso un ritorno in finale dopo ben sette anni di assenza. In tanti sperano in una finale Nadal Djokovic, ma la storia delle Atp Finals ci ha insegnato che i colpi di scena sono spesso dietro l’angolo (moloto più che negli Slam), dunque Medvedev e Thiem coltivano la legittima ambizione di scrivere una storia diversa.

DIRETTA ATP FINALS 2020 IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che ancora una volta la diretta tv delle Atp Finals 2020 sarà tramessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, ai numeri 201 e 204 del decoder, e in assenza di un televisore i clienti potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e tramite l’applicazione Sky Go può essere attivato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale www.nittoatpfinals.com garantirà invece la consultazione delle informazioni utili sul Master di fine anno.

DIRETTA ATP FINALS 2020: LE DUE SEMIFINALI

La diretta Atp Finals 2020 ci riserverà dunque oggi le sue due semifinali Medvedev Nadal e Thiem Djokovic. Entrambe sono già state finali di Slam, con successi per i campioni più affermati: Nadal ebbe la meglio su Medvedev agli Us Open 2019 mentre Djokovic si è imposto su Thiem agli Australian Open di quest’anno. Le Atp Finals tuttavia spesso raccontano storie diverse – Djokovic ha perso le ultime due finali che ha disputato, Nadal addirittura non ha mai vinto il Master – ed è questa una delle caratteristiche di un torneo anomalo, in particolare per la formula con i gironi. Lo abbiamo visto anche ieri: una partita fondamentale come Djokovic Zverev e l’altra completamente inutile, tra un Medvedev già qualificato e pure certo del primo posto nel girone e un Diego Schwartzman che era invece già eliminato. Adesso però sono finiti i ragionamenti su quozienti set, scontri diretti e posizioni di classifica: oggi e domani il tennis torna alla sua essenza, chi vince va avanti e chi perde è eliminato. Chi farà la storia in queste Atp Finals 2020?

© RIPRODUZIONE RISERVATA