Diretta Atp Finals 2021/ Djokovic Norrie, Rublev Ruud streaming video Rai Due, orario

DIRETTA ATP FINALS 2021: DJOKOVIC NORRIE E RUBLEV RUUD

La diretta delle Atp Finals 2021 per venerdì 19 novembre scatta alle ore 14:00, e ci presenta l’ultima giornata del round robin: si conclude il gruppo verde, abbiamo già un semifinalista in Novak Djokovic ma siamo ancora alla ricerca del secondo. Solo un match sarà importante, ma eccoli entrambi: si tratta di Djokovic Norrie e Rublev Ruud, ricordando che Cameron Norrie ha preso il posto di Stefanos Tsitsipas, costretto a dare forfait un giorno dopo il nostro Matteo Berrettini, e a seguito della sconfitta subita da Andrey Rublev alla prima giornata.

Diretta/ Sinner Medvedev risultato 1-2 (0-6 7-6 6-7) Jannik ko con onore (Atp Finals)

Il britannico è già eliminato: anche battendo il serbo per due set a zero sarebbe comunque sorpassato da uno tra Rublev e Ruud – entrambi ad una vittoria – e dunque giocherà una partita solo per la gloria personale, ovvero la possibilità di vincere il primo match in un Master. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta delle Atp Finals 2021: al Pala Alpitour di Torino è quasi tutto pronto, mentre aspettiamo possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali di questa conclusione dei gironi.

DIRETTA ATP FINALS 2021/ Norrie Ruud video streaming Rai Due: chi resta in corsa?

DIRETTA ATP FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Come sempre la diretta tv delle Atp Finals 2021 viene trasmessa anche su Rai Due, e rappresenta dunque un appuntamento in chiaro per tutti: ci sarà la possibilità di seguire il torneo di tennis in mobilità, attraverso i servizi offerti da Rai Play. L’alternativa è riservata agli abbonati alla televisione satellitare, in particolar modo su Sky Sport Uno – canale disponibile con l’abbonamento base – e di conseguenza anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Sinner Hurkacz (risultato finale 2-0) video Rai2: debutto top! (Atp Finals)

DIRETTA ATP FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Dunque, nella diretta delle Atp Finals 2021, abbiamo un Novak Djokovic sicuro semifinalista: il serbo peraltro è anche certo del primo posto nel girone, perché ha vinto sia contro Andrey Rublev che Casper Ruud e dunque ha dalla sua la doppia sfida diretta, ma anche il quoziente set. Al momento il numero 1 Atp è 4-0; potrebbe essere raggiunto solo da Rublev (2-2) mentre Ruud, avendo perso il primo set – nettamente – contro Cameron Norrie, nella migliore delle ipotesi salirebbe 3-2. Al norvegese però il punteggi del suo secondo match importa il giusto, ovvero nulla: quella tra lui e Rublev è una sfida ad eliminazione diretta, chi vince si prenderà il secondo posto nel gruppo verde (e dunque la semifinale) mentre chi perde sarà giocoforza eliminato.

Rublev, possiamo dirlo in maniera pacifica, parte favorito per quanto dimostrato negli ultimi tempi e per il suo livello di tennis in generale, ma Ruud ha comunque impressionato nella sua rimonta contro Norrie ed è giusto che gli venga comunque data una chance. Sarà anche interessante scoprire se il Djokovic che vedremo oggi, alle Atp Finals 2021, sarà il solito cannibale o invece si prenderà una sorta di turno di riposo, visto che il suo lavoro nel round robin lo ha egregiamente portato a termine e ora deve cominciare a pensare all’imminente semifinale. Che sarà domani, il che non gli lascerà troppo tempo per riposarsi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA