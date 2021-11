DIRETTA ATP FINALS 2021/ Djokovic Ruud video streaming Rai: Casper, il figlio d’arte

DIRETTA ATP FINALS 2021: IL FIGLIO D’ARTE

Alle Atp Finals 2021 stiamo per vivere la prima giornata del gruppo verde: Casper Ruud sta per fare il suo esordio nel Master di fine stagione, un risultato storico per tutto il tennis norvegese. Nessun connazionale era mai riuscito a centrare un traguardo simile; nessun giocatore del Paese scandinavo ha mai brillato in questo sport. Fino a questo momento, il norvegese migliore nel mondo del tennis era stato Christian Ruud: non è un caso di omonimia, si tratta proprio del padre di Casper che in carriera ha raggiunto una finale (a Båstad, perdendola contro Fernando Meligeni), è stato numero 39 Atp e a lungo nella Top 100 del ranking, raggiungendo gli ottavi agli Australian Open e per due volte il terzo turno al Roland Garros.

Casper è numero 8 Atp, negli Slam ha gli stessi identici risultati di papà ma ha già messo in bacheca 6 titoli (tutti di categoria 250), cinque dei quali in un 2021 in cui ha fatto un enorme salto di qualità: diciamo insomma che l’ombra del padre, se vogliamo chiamarla così, non rappresenta più un problema e già oggi, a 23 anni da compiere, Casper Ruud è per distacco il miglior tennista che la Norvegia abbia prodotto nella storia. Magari il suo esempio servirà a far crescere il movimento (da qualche parte bisogna anche cominciare), intanto lui se la gode e, al Pala Alpitour di Torino, potrà anche aprire le danze contro sua maestà Novak Djokovic: ci sarà un’intera nazione a spingerlo alle Atp Finals 2021… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv delle Atp Finals 2021 è su Sky Sport: sarà infatti la televisione satellitare a trasmettere il Master di tennis, dunque l'appuntamento è riservato ai soli abbonati che, come sempre senza costi aggiuntivi, potranno assistere ai match anche con il servizio di diretta streaming video, che è attivabile con l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Tuttavia le Atp Finals 2021 verranno trasmesse anche in chiaro su Rai 2, dunque una bella occasione anche attraverso sito e app ufficiali di Rai Play per seguire questo torneo di tennis.

ATP FINALS 2021: OGGI L’ESORDIO DI DJOKOVIC

Le Atp Finals 2021 proseguono il loro programma lunedì 15 novembre: al Pala Alpitour di Torino si giocano le due partite inaugurali del gruppo verde, e possiamo subito dire che si tratta di Djokovic Ruud, alle ore 14:00, e di Tsitsipas Rublev che andrà in scena alle ore 21:00. Un altro grande appuntamento con il Master di tennis, al quale partecipano come di consueto gli otto migliori giocatori della stagione; oggi sarà interessante assistere all’esordio del numero 1 Atp, quel Novak Djokovic che per la settima volta in carriera chiuderà l’anno in vetta ma che ha mancato in maniera dolorosa il Grande Slam di calendario.

Contro di lui ci sarà un esordiente assoluto come Casper Ruud, il norvegese che sta facendo sognare un intero Paese ed è miglioratissimo nel corso della stagione; vedremo poi Stefanos Tsitsipas nel tentativo di battere un’altra volta Andrey Rublev, come era già successo nella finale di Montecarlo. Dunque, mentre aspettiamo che la diretta delle Atp Finals 2021 prenda il via, andiamo a valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa giornata.

DIRETTA ATP FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nel gruppo verde delle Atp Finals 2021 ci sono due giocatori che hanno già vinto il Master, esattamente come nell’altro girone: qui si tratta ovviamente di Djokovic, che ha trionfato in cinque occasioni ma è a secco dal 2015, e di Stefanos Tsitsipas che aveva sorpreso tutti due anni fa. Dunque, quasi inevitabilmente bisogna dire che i due giocatori siano i favoriti per approdare in semifinale, ma in realtà aver scritto il loro nome nell’albo d’oro può contare poco; quel che interessa è la forma con la quale arrivano a Torino, sicuramente Djokovic ha dimostrato di essere ancora il tennista da battere prendendosi il titolo a Parigi-Bercy, mentre Tsitsipas per esempio ha avuto una leggera flessione e non è sicuramente il più in palla tra i partecipanti alle Atp Finals 2021.

Ruud è certamente un’incognita in un torneo simile potendo anche pagare uno scotto all’emozione, mentre Rublev è sicuramente solidissimo e di personalità ma, per contro, bisogna anche dire che quando si è trattato di mettere le mani sui grandi titoli non è ancora riuscito a fare quel passo in più. Tra poco comunque si gioca, dunque lasceremo la parola al Pala Alpitour di Torino e staremo a vedere quello che succederà nei due match di oggi per le Atp Finals 2021…



