Diretta Atp Finals 2022/ Medvedev Djokovic, Tsitsipas Rublev streaming video Rai

DIRETTA ATP FINALS 2022: SI DECIDE L’ULTIMO SEMIFINALISTA!

L’ultima giornata del round robin alle Atp Finals 2022 si disputa venerdì 18 novembre: per il gruppo rosso si giocano oggi, al Pala Alpitour di Torino, Medvedev Djokovic (ore 14:00) e Tsitsipas Rublev (ore 21:00). Lo scenario è particolarmente chiaro: il primo match è ininfluente perché Novak Djokovic è già sicuro della semifinale e del primo posto nel girone, per contro Daniil Medvedev ha perso due volte ed è aritmeticamente eliminato. La sfida della sera invece è diventata uno spareggio: chi tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev la vincerà andrà a sfidare Casper Ruud domani, per un posto in finale.

La diretta delle Atp Finals 2022 dunque ci consente di assistere a due match davvero interessanti: quello tra Medvedev e Djokovic sarà anche ininfluente ai fini della classifica, ma a Torino andrà in scena la riedizione della finale degli Us Open 2021, quella con cui il russo aveva spezzato il sogno di Nole di centrare il Grande Slam di calendario. Djokovic certamente vorrà “tenersi” per la semifinale, ma inevitabilmente andrà a caccia della vittoria anche perché, va detto, chiudere il girone da imbattuto e proseguire la sua striscia vincente sarebbe anche un bel messaggio in vista della semifinale di domani.

DIRETTA ATP FINALS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2022 anche oggi sarà garantita dalla televisione satellitare: il Master di tennis maschile è infatti trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali che trovate ai numeri 201 e 205 del vostro decoder e ai quali sarà possibile l’accesso solo in caso di abbonamento. Ricordando che la diretta streaming video sarà disponibile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, va poi detto che il match serale delle Atp Finals 2022 sarà invece in chiaro per tutti, perché l’appuntamento sarà su Rai Due e dunque avrete anche l’opzione della mobilità sul sito di Rai Play, oppure installando la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ATP FINALS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla giornata delle Atp Finals 2022 che concluderà la fase a gironi. Tsitsipas Rublev è decisiva per la qualificazione in semifinale, e promette di essere un grande match: entrambi i giocatori hanno perso contro un Djokovic in forma smagliante, ma sono riusciti a battere Medvedev – sempre in tre set – dando prova di grande resistenza e soprattutto qualità, perché non è mai facile avere la meglio dell’ex numero 1 Atp. Adesso è realmente complicato stabilire quale dei due tennisti possa prendersi la semifinale: sia Tsitsipas che Rublev hanno ottimi argomenti per continuare la loro avventura alle Atp Finals.

Entrambi hanno già dimostrato di poter essere competitivi ai massimi livelli su questi campi e del resto Tsitsipas ha già vinto il Master di fine anno (nel 2019). Il greco per di più ha giocato un ottimo match anche contro Djokovic, pur perdendolo; poi contro Medvedev, ma questo lo ha fatto anche Rublev, è stato molto bravo a mantenere la lucidità necessaria per vincere i punti decisivi. Staremo insomma a vedere, ma ci attende un bello spettacolo: come detto, anche Medvedev Djokovic merita attenzione pur se conterà zero nell’economia del risultato delle Atp Finals 2022.











