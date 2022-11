Diretta Atp Finals 2022/ Nadal Auger, Ruud Fritz streaming video Rai, orario match

DIRETTA ATP FINALS 2022: NADAL PER RESTARE IN CORSA!

Alle Atp Finals 2022 si gioca di nuovo: martedì 15 novembre va in scena la seconda giornata nel gruppo verde, si parte come sempre alle ore 14:00 e il primo match al Pala Alpitour di Torino sarà Nadal Auger-Aliassime, seguito poi alle ore 21:00 da Ruud Fritz. Ancora una volta il Master di fine anno segue una formula che conosciamo: nella seconda giornata si affrontano i due tennisti che hanno perso all’esordio e, di conseguenza, i due che hanno vinto. In questo modo, ci sarà la possibilità eventuale di avere aritmeticamente un giocatore in semifinale e uno eliminato: adesso scopriremo in dettaglio come questo possa accadere, anche perché i calcoli non sono troppo complessi.

Intanto possiamo dire che domenica Rafa Nadal è andato incontro a una sconfitta netta contro Taylor Fritz: il maiorchino si è presentato alle Atp Finals 2022 in condizioni non perfette e ben conosciamo la sua “limitata” competitività su campi indoor. Oggi dunque gioca per rimanere “in vita” e poi andare a caccia della semifinale; già oggi invece, lo abbiamo detto, la diretta delle Atp Finals 2022 potrebbe consegnarci uno tra Casper Ruud e Félix Auger-Aliassime nel tabellone ad eliminazione diretta. Non resta che aspettare per scoprire quello che ci dirà il Pala Alpitour di Torino, sperando che si un’altra intensa e bella giornata di tennis.

DIRETTA ATP FINALS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2022 sarà garantita da Sky, dunque gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il prestigioso torneo di tennis di fine anno da Torino, davanti al televisore oppure in diretta streaming video tramite sito o app di Sky Go. Le Atp Finals 2022 saranno però visibili anche in chiaro per tutti sulla Rai, oggi infatti il match di prima serata Nadal Fritz sarà trasmesso su Rai Due e di conseguenza visibile pure tramite sito o app di RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ATP FINALS 2022 STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA ATP FINALS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta delle Atp Finals 2022 dobbiamo quindi stabilire in che modo uno dei due giocatori vincenti all’esordio, nel gruppo verde, potrebbe qualificarsi in semifinale con un turno di anticipo. Prendiamo l’esempio di Casper Ruud, che ha battuto Auger-Aliassime: naturalmente il norvegese dovrebbe vincere contro Fritz, e sarebbe aritmeticamente qualificato qualora nel pomeriggio Nadal dovesse perdere contro Auger-Aliassime. In questo caso infatti Ruud, anche andando ko all’ultima giornata contro il maiorchino, non sarebbe raggiunto in classifica.

Allo stesso modo, uno tra Fritz e Auger-Aliassime (che naturalmente giocheranno poi contro) resterà per forza di cose con una sola vittoria, e dunque Ruud sarebbe già in semifinale alle Atp Finals 2022. Lo stesso discorso si può ovviamente fare “rovesciato” per quanto riguarda Fritz (in caso di vittoria, la qualificazione dello statunitense arriverebbe con un successo di Nadal); per contro, lo scenario con Ruud in semifinale porterebbe all’eliminazione del canadese mentre nel secondo caso sarebbe Rafa a salutare la compagnia ancor prima di giocare il terzo match del round robin. Ora però a parlare sarà il campo del Pala Alpitour di Torino…











