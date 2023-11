DIRETTA ATP FINALS 2023/ Alcaraz Zverev video streaming Rai: è debutto per lo spagnolo (oggi 13 novembre)

DIRETTA ATP FINALS 2023: IL DEBUTTO

Nella diretta delle Atp Finals 2023 oggi sarà certamente un giorno molto speciale per Carlos Alcaraz, che farà infatti il suo debutto assoluto al Master di fine anno. Può sembrare incredibile se si pensa che il tennista spagnolo in carriera ha già vinto Wimbledon e Us Open, tuttavia non ha ancora mai partecipato alle Atp Finals. Nel 2021 infatti Carlos Alcaraz era naturalmente già uno straordinario talento, ma non ancora fra i primi otto giocatori del mondo; nel 2022 invece si mise di mezzo un infortunio che gli impedì di essere presente a Torino nonostante avesse chiuso l’anno da numero 1 del Mondo, per di più con il record di essere il tennista più giovane della storia a riuscirci.

Insomma, oggi finalmente Carlos Alcaraz spezzerà questa sorta di tabù con le Atp Finals e naturalmente il suo sogno potrebbe essere quello di vincerle già alla prima partecipazione. Sarebbe, almeno in questo, un sorpasso a Rafael Nadal, che incredibilmente non ha mai vinto il Master di fine anno e difficilmente potrà riuscirci in futuro: è l’unico vuoto in una carriera leggendaria, sarà Alcaraz ad esaltare la Spagna in questo Master stregato? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATP FINALS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2023 è garantita sia in chiaro sulla Rai sia sulla piattaforma satellitare di Sky Sport. Per gli abbonati la copertura sarà completa, mentre in chiaro per tutti su Rai 2 è garantita una partita al giorno, che oggi sarà Alcaraz Zverev. Di conseguenza, c’è un doppio riferimento anche per la diretta streaming video delle Atp Finals 2023, che sarà disponibile per tutti tramite sito o app di Rai Play per il match pomeridiano o integralmente grazie al servizio Sky Go, quest’ultimo però naturalmente solo per gli abbonati.

ATP FINALS 2023: INIZIA IL GIRONE ROSSO!

Oggi lunedì 13 novembre ci terrà naturalmente ancora compagnia la diretta delle Atp Finals 2023, anche se a Torino riposerà Jannik Sinner, perché il PalaAlpitour del capoluogo piemontese nelle prossime ore ospiterà le partite d’apertura anche del gruppo rosso, che comprende la seconda metà dei partecipanti al Master di fine anno del tennis maschile. Il torneo che un anno fa vide la vittoria di Novak Djokovic mette di fronte come da tradizione gli otto migliori tennisti della stagione, fino a venerdì naturalmente si giocherà la fase a gironi, per poi lasciare il posto sabato alle semifinali e domenica ovviamente alla finale.

Le emozioni dunque proseguiranno anche oggi con la diretta delle Atp Finals 2023, secondo il programma orario che abbiamo già “testato” ieri e che riserverà grandi emozioni fin dal pomeriggio: il primo singolare del giorno sarà Alcaraz Zverev, indicativamente attorno alle ore 14.00 o comunque al termine del primo match di doppio che sarà in programma a mezzogiorno per aprire anche questa seconda giornata delle Atp Finals 2023. Successivamente, anche la sessione serale si aprirà con una partita del Master di doppio, per poi lasciare spazio al derby russo Medvedev Rublev, che indicativamente dovrebbe quindi avere luogo alle ore 21.00 circa per completare la diretta delle Atp Finals 2023 anche in questo intrigante lunedì.

DIRETTA ATP FINALS 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta delle Atp Finals 2023 dunque oggi ci regalerà l’esordio anche dei tennisti che non sono stati impegnati ieri. Abbiamo accennato al fatto che il Master di fine anno vede la partecipazione dei migliori tennisti del mondo e la sua formula è una particolarità caratteristica, essendo l’unico torneo di tennis nel quale non vige fin da subito l’eliminazione diretta, bensì almeno inizialmente c’è una fase a gironi. Oggi quindi Torino attende il debutto prima di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, infine anche di Daniil Medvedev e Andrey Rublev, con questi due che da regolamento partecipano a titolo individuale, ma naturalmente possiamo parlare di un derby russo.

In copertina c’è Carlos Alcaraz, che quest’anno ha vinto Wimbledon, aggiungendo così il torneo più prestigioso del mondo agli Us Open conquistati nel 2022, senza dimenticare i successi anche a Indian Wells e Miami. A voler essere pignoli, la seconda metà della stagione è stata meno brillante per lo spagnolo, chissà se il Master lo rilancerà al vertice assoluto; di certo Torino ispira bei ricordi ad Alexander Zverev, perché il tedesco vinse nel 2021 la prima edizione piemontese delle Atp Finals. Nel 2020 a Londra invece aveva vinto Daniil Medvedev, che quest’anno si è preso Miami e Roma più la finale persa contro Djokovic agli Us Open e che potrebbe essere favorito sul connazionale Andrey Rublev, quest’anno vincitore a Montecarlo e sempre livelli molto alti, ma un gradino sotto ai fenomeni. Questa è la presentazione, ma oggi cosa ci dirà la diretta delle Atp Finals 2023?











