Diretta Atp Finals 2025, Alcaraz De Minaur streaming video Rai: orari e risultato live a Torino, si gioca anche Zverev Shelton (oggi 9 novembre)

DIRETTA ATP FINALS 2025: VIA AL TORNEO!

Eccoci al via della diretta Atp Finals 2025, abbiamo osservato che nel Master di fine anno ci sarà in ballo anche il numero 1 del mondo fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La missione sarà difficile per l’azzurro, perché Sinner ha 250 punti di vantaggio ma ne difende ben 1500, mentre lo spagnolo l’anno scorso a Torino ne aveva fatti solamente 200. I calcoli sono complicati, per il momento forniamo un dato essenziale: Carlos Alcaraz tornerà numero 1 di fatto già al termine della fase a gironi se dovesse vincere tutte le tre partite del gruppo.

Jannik Sinner torna numero 1 Atp/ Scavalcato ancora Alcaraz, Musetti sogna le Finals (oggi 3 novembre 2025)

Infatti guadagnerebbe 400 punti in più e sarebbe irraggiungibile da Sinner pure se Jannik dovesse vincere di nuovo il torneo. In tutto questo però è anche giusto ricordare che l’altoatesino non ha raccolto alcun punto da Melbourne a Roma e nello stesso periodo lo spagnolo ne ha conquistati per la precisione 2340, quindi possiamo dire che in realtà Sinner resta il giocatore più continuo, ma tutto questo adesso conta relativamente, perché diamo la parola al campo per la diretta Atp Finals 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Antonio e Assunta, chi sono i genitori di Arisa/ "I miei genitori non mi facevano uscire di casa"

ATP FINALS 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Atp Finals 2025 in tv dobbiamo ricordare che una partita al giorno sarà in chiaro su Rai 2 e oggi si comincerà con Alcaraz De Minaur, visibile anche in diretta streaming video con Rai Play. Per la copertura completa bisognerà invece affidarsi ai canali o ai servizi streaming di Sky Sport.

DIRETTA ATP FINALS 2025 IN STREAMING RAIPLAY

ATP FINALS 2025: UNA DOMENICA ANOMALA A TORINO

Il cammino di avvicinamento è stato complicato e ne risentirà il programma del primo giorno, ma finalmente ci siamo: la diretta Atp Finals 2025 si apre a Torino con la prima giornata del Master di fine anno alla Inalpi Arena del capoluogo piemontese oggi, domenica 9 novembre. Quanto al programma, dobbiamo dire subito che si giocherà una partita di un girone e uno dell’altra, ma gli organizzatori hanno dovuto fare di necessità virtù.

Diretta/ Sinner Fritz (risultato finale 2-0): Torino è di Jannik (Atp Finals 2024, 17 novembre)

Con il quadro completo degli otto partecipanti che è rimasto in bilico fino a ieri con la finale di Atene fra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, non si è potuto fare altro che collocare al primo giorno le due partite con protagonisti già certi e definiti, cioè Alcaraz De Minaur per il girone intitolato a Jimmy Connors e Zverev Shelton nel girone che onora Björn Borg.

Diamo allora uno sguardo anche alla programmazione del giorno nella diretta Atp Finals 2025: il primo singolare sarà Alcaraz De Minaur non prima delle ore 14.00, cioè dopo la prima partita di doppio, poi avremo a seguire l’altro match in doppio e in prima serata, non prima delle ore 20.30, sarà la volta di Zverev Shelton.

Non si poteva fare altrimenti, ma non è stata una bella figura da parte della Atp, tanto che è già stato dato un annuncio importante: dall’anno prossimo la Race annuale si chiuderà con il torneo di Parigi-Bercy e quindi gli eventi dell’ultima settimana prima del Master non potranno più modificare il quadro dei partecipanti. Per il momento invece facciamo di necessità virtù e godiamoci una domenica comunque intensa con la diretta Atp Finals 2025…

DIRETTA ATP FINALS 2025: ECCO LE PARTITE DI OGGI

Spiegato come è stato formato il calendario della prima giornata, adesso per la diretta Atp Finals 2025 dobbiamo naturalmente parlare delle due partite in programma. Carlos Alcaraz avrà l’onore di aprire le danze, sappiamo che giocare indoor non piace molto allo spagnolo, che però è favorito contro l’australiano Alex De Minaur, comunque capace di qualificarsi al Master per il secondo anno di fila e quindi ormai una certezza ad alti livelli. Sarà comunque Alcaraz al centro dell’attenzione: il primo obiettivo dello spagnolo sarà tornare numero 1 del mondo e quello potrebbe accadere già alla fine del girone se vincesse tutte le sue partite, la vera sfida sarebbe detronizzare Jannik Sinner in un torneo indoor ma ci penseremo più avanti.

In serata ecco il debutto di Alexander Zverev, che di recente ha dovuto fare i conti proprio con l’altoatesino, dal momento che Sinner lo ha sconfitto sia nella finale di Vienna sia nella semifinale di Parigi. Per il tedesco il primo obiettivo è recuperare la forma migliore dopo i problemi che lo hanno condotto a una vera disfatta nell’ultimo incrocio con Jannik, di fronte avrà Ben Shelton che vorrà onorare nel migliore dei modi il debutto alla prima partecipazione alle Finals, dopo essere stato a sua volta sconfitto da Sinner nei quarti in Francia. Citiamo tanto il nostro numero 1 perché il tedesco e lo statunitense sono nel suo gruppo, quindi ci interessano particolarmente nella diretta Atp Finals 2025…