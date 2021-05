Diretta Atp Madrid 2021/ Streaming video tv: inizia anche il torneo maschile (tennis)

DIRETTA ATP MADRID 2021: AL VIA ANCHE IL TORNEO MASCHILE

Anche il torneo maschile del Atp Madrid 2021 prende il via: alle ore 11:00 di domenica 2 maggio, in diretta dalla capitale spagnola, vivremo finalmente i match del primo turno di questo appuntamento che è un Masters 1000, e che dunque segue nel calendario Montecarlo e fa da apripista agli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, i due grandi appuntamenti che chiuderanno (virtualmente) la stagione sulla terra rossa. Sappiamo che quest’anno la Wta ha iniziato prima, allungando la programmazione del torneo che si concluderà il prossimo sabato.

La Atp invece ha mantenuto inalterate le sue date – la finale sarà infatti disputata domenica 9 maggio – e questo 1000 sarà particolarmente interessante dal nostro punto di vista perché stiamo vivendo un grande momento a livello di tennis italiano, dunque saranno tanti i protagonisti che sperano di arrivare in fondo. Non mancano purtroppo alcune assenze illustri, ma lo spettacolo che sarà garantito nella diretta del Atp Madrid 2021 ci attende; non possiamo ora che metterci comodi e aspettare che si giochi, iniziando a fornire alcuni dei temi principali.

DIRETTA ATP MADRID 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Madrid 2021 è sui canali di Sky Sport: in particolare dovrebbe essere il numero 204 del decoder a fornire le principali immagini dalla capitale spagnola, in ogni caso una visione riservata agli abbonati che potranno eventualmente usufruire del servizio di diretta streaming video, utilizzando cioè dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. I match femminile saranno sulla web-tv federale SuperTennis o online sul corrispondente sito (www.supertennis.tv), mentre il portale ufficiale del torneo lo trovate all’indirizzo www.madrid-open.com.

DIRETTA ATP MADRID 2021: RISULTATI E CONTESTO

È notizia di pochi giorni fa il forfait di Novak Djokovic al torneo Atp Madrid 2021: il numero 1 tornerà in campo a Roma e potrebbe giocare anche il secondo torneo di Belgrado (il primo è stato vinto da Matteo Berrettini), ma intanto lascia vacante il trono che aveva conquistato due anni va, vincendo a Madrid per la terza volta in carriera. La testa di serie numero 1 sarà quindi Rafa Nadal, che sulla terra rossa della capitale non ha dominato come suo solito ma ha comunque portato a casa 5 titoli (con tre finali perse); rientri importanti quelli di Daniil Medvedev e soprattutto Dominic Thiem, che sulla terra può ampiamente dire la sua ed è uno dei forti candidati al titolo. Non ci sarà, ed era cosa nota, Roger Federer; altri grossi nomi assenti sono quelli di Gael Monfils e Stan Wawrinka mentre Jannik Sinner ha una testa di serie nel tabellone e vorrà riscattare la sconfitta in semifinale a Barcellona, quando è stato battuto da Stefanos Tsitsipas che, non c’è nemmeno bisogno di dirlo, è nella lista dei possibili vincenti. Gli altri azzurri, da Matteo Berrettini a Fabio Fognini passando per Lorenzo Sonego, come abbiamo già detto possono fare benissimo al torneo Atp Madrid 2021 e allora chiaramente ci speriamo anche noi…



