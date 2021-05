Diretta Atp Madrid 2021/ Streaming video tv: oggi l’esordio di Nadal (tennis)

DIRETTA ATP MADRID 2021: ESORDIO PER NADAL

Mercoledì 5 maggio, come sempre alle ore 11:00, prendono il via altri match del torneo Atp Madrid 2021. Vivremo finalmente l’esordio di Rafa Nadal: fino a questo momento il maiorchino non ha particolarmente brillato nei tornei disputati, tanto da non aver raggiunto la finale né a Montecarlo (dove è stato eliminato da Andrey Rublev) né negli appuntamenti precedenti. Ha vinto a Barcellona, al termine di una finale bellissima contro Stefanos Tsitsipas, ma forse non è ancora il miglior Nadal; qui sui campi del Madrid Open poi ha fatto benissimo e vinto titoli, ma non ha aperto al dominio come invece gli è capitato negli altri tornei sul rosso.

DIRETTA ATP MADRID 2021/ Cecchinato lotta ma non ce la fa: eliminato da Bautista Agut

Ad ogni modo, quando Nadal gioca sulla terra bisogna sempre tendere l’orecchio, aguzzare la vista e ammirare; tanto più che oggi il numero 2 del ranking Atp affronta uno scontro generazionale contro il classe 2003 Carlos Alcaraz, un nome che nelle ultime settimane si è imposto all’attenzione generale. Vedremo allora quello che succederà nella diretta del Atp Madrid 2021, sperando che ancora una volta lo spettacolo sia garantito e possiamo assistere a match entusiasmanti.

Diretta Atp Madrid 2021/ Fognini soffre ma batte Taverner: ora derby con Berrettini

DIRETTA ATP MADRID 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv del torneo Atp Madrid 2021 sarà su Sky Sport Arena, il canale che trovate al numero 204 della televisione satellitare e che dunque rappresenta un appuntamento in esclusiva per gli abbonati; in questo senso è disponibile anche il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, con l’attivazione dell’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per quanto riguarda il tabellone Wta, questi match sono invece trasmessi sulla web-tv SuperTennis, aperta a tutti sia al numero 64 del digitale terrestre che in mobilità, visitando il portale www.supertennis.tv. Il sito ufficiale del torneo è invece all’indirizzo www.madrid-open.com, e vi troverete tutte le informazioni utili del caso.

Diretta Atp Madrid 2021/ Streaming video: Cecchinato nel main draw, Musetti eliminato

DIRETTA ATP MADRID 2021: RISULTATI E CONTESTO

Il torneo Atp Madrid 2021 vivrà oggi altre sfide del secondo turno: ci sarà l’esordio anche per Diego Schwartzman, che l’anno scorso dominando sulla terra rossa era riuscito ad entrare nella Top 10, giocando per esempio la finale a Roma e la semifinale al Roland Garros. L’argentino ha sempre fatto benissimo su questa superficie, anche se l’inizio di stagione lo ha colto leggermente impreparato; oggi se la vedrà con Aslan Karatsev, il russo che continua a scalare la classifica e che, dopo la finale del Serbia Open persa contro il nostro Matteo Berrettini, spera di fare ancora il botto diventando una minaccia per tutti. Giocherà anche Cristian Garin, il giovane cileno che aspettiamo sempre al varco per la sua definitiva maturazione; avversario Dominik Koepfer. Nel tabellone femminile siamo già ai quarti di finale: la padrona di casa Paula Badosa continua a stupire e se la vedrà con la coetanea Belinda Bencic, che sta provando a tornare sui livelli di 6 anni fa, mentre la numero 1 Ashleigh Barty avrà un impegno tostissimo contro Petra Kvitova, anche se sulla terra l’australiana (già campionessa al Roland Garros) ha sicuramente qualcosa in più della ceca, che comunque ha tutto per fare l’upset e volare in semifinale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA