Diretta Atp Madrid 2022/ Djokovic Alcaraz streaming video tv: orario dei match

DIRETTA ATP MADRID 2022: PROGRAMMA RICCO OGGI

Oggi, sabato 7 maggio, la diretta del torneo Atp Madrid 2022 vivrà una giornata di fondamentale importanza: appuntamento fissato alle ore 16.00 di oggi pomeriggio nella capitale spagnola, quando cominceremo a vivere i match validi per le semifinali del singolare maschile, inframezzate dalla finale femminile di questo appuntamento che è un torneo Atp Masters 1000 oppure il corrispettivo WTA 1000, che dunque segue nel calendario Montecarlo e fa da apripista agli Internazionali d’Italia di settimana prossima a Roma e infine allo Slam al Roland Garros, gli ultimi due grandi appuntamenti con cui culminerà la grande stagione sulla terra rossa europea.

DIRETTA ATP MADRID 2022/ Rublev Tsitsipas video streaming tv: Alcaraz batte Nadal!

Per la precisione, il torneo Atp Madrid 2022 oggi ci offrirà alle ore 16.00 la prima semifinale maschile Djokovic Alcaraz, poi indicativamente alle ore 18.30 la finale femminile Pegula Jabeur e ancora a seguire (potremmo dire alle ore 21.00 circa) la seconda semifinale maschile Tsitsipas Zverev. Facile capire dunque che ci attenderanno un pomeriggio e una serata all’insegna delle grandi emozioni con il meglio del tennis mondiale, ormai nel cuore della stagione sulla terra rossa. Scopriamo allora senza ulteriori indugi tutte le informazioni utili per seguire anche oggi 7 maggio la diretta del Atp Madrid 2022.

DIRETTA ATP MADRID 2022/ Sinner Auger (1-6 2-6) video streaming tv: Jannik travolto!

DIRETTA ATP MADRID 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Madrid 2022 è sui canali di Sky Sport per quanto riguarda gli uomini, una visione riservata agli abbonati che potranno anche usufruire del servizio di diretta streaming video Sky Go, utilizzando cioè dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. I match femminile saranno invece visibili sulla web-tv federale SuperTennis o online sul corrispondente sito (www.supertennis.tv), mentre trovate il portale ufficiale del torneo all’indirizzo www.madrid-open.com.

DIRETTA ATP MADRID 2022: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta Atp Madrid 2022 dobbiamo evidenziare due situazioni completamente diverse fra il tabellone maschile e quello femminile. Tra gli uomini le sorprese sono state ridotte al minimo e i quattro semifinalisti sono tutti compresi fra le prime sette teste di serie del torneo – e sarebbero stati addirittura esattamente i primi quattro se il derby spagnolo avesse premiato Rafa Nadal, che invece si è dovuto inchinare all’astro nascente Carlos Alcaraz, che oggi vivrà un’altra partita da ricordare contro il numero 1 del Mondo, Novak Djokovic.

DIRETTA ATP MADRID 2022/ Sinner De Minaur video streaming tv: Nadal vola agli ottavi

Si annuncia naturalmente bellissima anche l’altra semifinale, tra Stefanos Tsitsipas che ha vinto a Montecarlo a Pasqua e Alexander Zverev che è invece il detentore del torneo Atp Madrid e vuole bissare il titolo iberico, due tennisti che ormai da anni sono annoverati tra i più forti del mondo. In campo femminile invece è successo di tutto: già ai quarti di finale erano rimaste in corsa solamente due teste di serie, la numero 8 tunisina Ons Jabeur e la numero 12 statunitense Jessica Pegula, che poi sono riuscite ad arrivare in finale e oggi si giocano quello che per entrambe sarebbe il titolo finora più prestigioso delle rispettive carriere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA