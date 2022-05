Diretta Atp Madrid 2022/ Fognini Basilashvili streaming video tv, orario (tennis)

DIRETTA ATP MADRID 2022: FOGNINI BASILASHVILI NEL 1° TURNO!

Alle ore 11:00 di lunedì 2 maggio scatta la seconda giornata del torneo Atp Madrid 2022, per quanto riguarda il torneo maschile: come accaduto l’anno scorso, nel Masters 1000 sulla terra rossa della capitale spagnola i programmi dei due tabelloni sono asimmetrici, perché le donne hanno iniziato già a metà della scorsa settimana e dunque impiegheranno più tempo per arrivare alla finale. I maschi invece hanno aperto domenica: oggi si completano i match del primo turno, e avremo in campo anche il nostro Fabio Fognini che, nella parte alta del tabellone, giocherà contro Nikoloz Basilashvili.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022/ Video streaming tv: Fognini out, sogno Fruhvirtova!

Sarà naturalmente interessante scoprire quello che succederà: siamo ancora alle prime battute e la stagione sulla terra è appena iniziata, ma ci ha già regalato il Masters 1000 vinto a Montecarlo da Stefanos Tsitsipas (per il secondo anno consecutivo) e ancora il trionfo a Barcellona di un Carlos Alcaraz che ha fatto irruzione nella Top 10. Per sapere quali saranno i risultati nella diretta del torneo Atp Madrid 2022 non abbiamo che da metterci comodi e assistere ai match, ma prima ne possiamo certamente fare una rapida valutazione secondo i temi principali.

DIRETTA/ Fognini Kyrgios (risultato 0-2) streaming tv: 4-6, australiano agli ottavi!

DIRETTA ATP MADRID 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Madrid 2022 è affidata alla televisione satellitare: saranno gli abbonati Sky a poter seguire questo torneo Masters 1000, rivolgendosi in particolar modo al canale Sky Sport Tennis che troveranno al numero 205 del loro televisore. Ricordiamo poi la possibilità di assistere ai match tramite il servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go; e anche la consultazione libera del sito ufficiale, all’indirizzo www.madrid-open.com, per tutte le informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

FLAVIA PENNETTA E FABIO FOGNINI/ "Primo bacio? Lui aveva paura di una cosa"

DIRETTA ATP MADRID 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella prosecuzione del primo turno al torneo Atp Madrid 2022 vedremo dunque all’opera Fabio Fognini, il nostro veterano: il sanremese non ha aperto nel migliore del modi la stagione sulla terra rossa, ma chiaramente per lui siamo alla fine della carriera (almeno così dovrebbe essere) e dunque possiamo dire che qualunque risultato di rilievo arriverà sarà tutto di guadagnato. Nella diretta dell’Atp Madrid 2022 Fognini potrebbe anche regalarsi belle soddisfazioni; tuttavia nell’eventuale secondo turno del Masters 1000 dovrebbe vedersela con Carlos Alcaraz che, in quanto testa di serie numero 7 del tabellone, gode del bye.

Nel primo turno di oggi il match più scintillante sarà senza ombra di dubbio quello tra Andy Murray e Dominic Thiem: lo scozzese è qui grazie alla wild card e l’austriaco, uno dei migliori giocatori sulla terra, con il ranking protetto visto che è stato fuori a lungo per infortunio. Una partita questa che “normalmente” avremmo dovuto vedere almeno ai quarti di finale, ma che invece ci dà la dimensione del tempo che passa o, ancora, di quello che in qualche mese può succedere nel mondo del tennis. Adesso è tempo di giocare, dunque tra poco daremo realmente la parola ai campi per assistere alla diretta del torneo Atp Madrid 2022…











© RIPRODUZIONE RISERVATA