Diretta Atp Madrid 2022/ Rublev Tsitsipas streaming video tv, orario match (quarti)

DIRETTA ATP MADRID 2022: OGGI I QUARTI DI FINALE!

Sarà dalle ore 14:00 di venerdì 6 maggio che assisteremo ai quarti di finale nel torneo Atp Madrid 2022: Djokovic Hurkacz inaugura il programma che sarà ovviamente per intero sul campo centrale della Caja Magica, con sessione serale che inizierà alle ore 20:00. Purtroppo non ci sono più italiani in corsa: avremmo potuto vivere il derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in tarda serata, e invece entrambi i nostri rappresentanti hanno perso agli ottavi, il carrarino ritirandosi dopo il primo set e l’altoatesino venendo letteralmente schiantato da Félix Auger-Aliassime.

Sarà quindi il giovane canadese ad affrontare Alexander Zverev in un quarto di finale che promette scintille; per quanto riguarda Novak Djokovic, il numero 1 Atp non ha dovuto giocare giovedì perché Andy Murray, con cui avrebbe dovuto incrociare la racchetta a 5 anni dall’ultima volta, ha dato forfait. Dunque vedremo, perché poi ci saranno altre due partite da vivere nei quarti della diretta dell’Atp Madrid 2022 e, anche se non ci sono italiani a difendere la nostra bandiera, questo Masters 1000 rimane un appuntamento affascinante e non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose.

DIRETTA ATP MADRID 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Ancora una volta dobbiamo ricordare che la diretta tv del torneo Atp Madrid 2022 è affidata alla televisione satellitare, che trasmette i match su Sky Sport Tennis – canale 205 del decoder, riservato ovviamente agli abbonati – e fornisce la possibilità di assistere al Masters 1000 di tennis in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale del torneo, che trovate su www.madrid-open.com, vi permetterà di consultare liberamente i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ATP MADRID 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del torneo Atp Madrid 2022 dunque siamo arrivati ai quarti di finale, che sono assolutamente interessanti: c’è anche Rafa Nadal, che per quanto sia stato ultradominante sulla terra rossa non ha nella Caja Magica il suo torneo preferito, infatti non lo ha cannibalizzato come fatto con Montecarlo e Roma, gli altri Masters 1000 sulla superficie, pur se ovviamente va sempre considerato uno dei grandi favoriti per la vittoria e il suo carattere lo ha dimostrato annullando match point (anche due consecutivi) a David Goffin e vincendo 11-9 il tie break nel terzo set.

A questi però vanno annoverati anche Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas: l’anno scorso il greco ha battuto il russo nella finale di Montecarlo, Rublev si è rifatto alle Atp Finals su altra superficie e campo indoor, questo match vale per i quarti di finale ed è uno dei più affascinanti di una generazione che sta diventando se non altro “intermedia”, perché oggi i nuovi sono da considerarsi Carlos Alcaraz, Sebastian Korda, Holger Rune (che ha vinto il primo titolo Atp a Monaco di Baviera) e tutti gli altri. Tra poco al torneo Atp Madrid 2022 si gioca, vedremo quello che succederà…











